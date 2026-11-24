Αλλαγές στον προγραμματισμό των αεροπορικών ταξιδιών αναμένονται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, καθώς η συμμετοχή εργαζομένων σε 15 περιφερειακά αεροδρόμια στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ οδηγεί σε ακυρώσεις πτήσεων εσωτερικού. Η AEGEAN και η SKY express έχουν ήδη ενημερώσει τους επιβάτες για τα δρομολόγια που δεν θα εκτελεστούν.

Συγκεκριμένα, στην κινητοποίηση συμμετέχουν οι τηλεπικοινωνιακοί υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών πληροφοριών πτήσεων, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται οι προγραμματισμένες πτήσεις στα αεροδρόμια της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου.

Ποιες πτήσεις ακυρώνει η AEGEAN

Η AEGEAN ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα δρομολόγια εσωτερικού:

OA 098/099: Λήμνος – Ικαρία – Λήμνος

OA 040/041: Αθήνα – Ικαρία – Αθήνα

OA 074/075: Αθήνα – Πάρος – Αθήνα

OA 062/063: Αθήνα – Πάρος – Αθήνα

OA 012/013: Αθήνα – Νάξος – Αθήνα

OA 024/025: Αθήνα – Μήλος – Αθήνα

OA 044/095: Αθήνα – Σητεία – Κάσος – Κάρπαθος – Ρόδος

Η εταιρεία ενημερώνει ότι οι επιβάτες που έχουν εισιτήρια για τις πτήσεις που επηρεάζονται θα λάβουν σχετικό μήνυμα είτε απευθείας από την AEGEAN είτε από τα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων έγινε η κράτηση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες επιλογές.

Παράλληλα, μπορούν να αλλάξουν τα εισιτήριά τους χωρίς χρέωση επανέκδοσης και χωρίς καταβολή διαφοράς ναύλου, επικοινωνώντας με την εταιρεία στο (+30) 210 6261000. Εναλλακτικά, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα για επιστροφή χρημάτων ή για έκδοση credit voucher, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε μελλοντική μετακίνησή τους.

Οι ακυρώσεις της SKY express

Ακυρώσεις ανακοίνωσε και η SKY express για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026. Αναλυτικά, δεν θα εκτελεστούν οι εξής πτήσεις:

Αθήνα – Κάρπαθος

Κάρπαθος – Αθήνα

Αθήνα – Νάξος

Νάξος – Αθήνα

Αθήνα – Κύθηρα

Κύθηρα – Αθήνα

Αθήνα – Πάρος

Πάρος – ΑθήναΑθήνα – Σύρος

Σύρος – Αθήνα

Αθήνα – Καστοριά

Καστοριά – Κοζάνη

Κοζάνη – Αθήνα

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση στις συγκεκριμένες πτήσεις θα ενημερωθούν μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατά την κράτησή τους.

Ποιες πτήσεις θα πραγματοποιούνται στα 15 αεροδρόμια

Τη συμμετοχή στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε και επίσημα η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Πληροφοριών Πτήσεων AFISO Υ.Π.Α., η οποία γνωστοποίησε ότι έχει ενημερώσει σχετικά τη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, έχει καθοριστεί το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας ανά μονάδα, ενώ έχει υποβληθεί προς έκδοση η σχετική αγγελία NOTAM με αριθμό A4358/26, ώστε οι αεροπορικές εταιρείες να προσαρμόσουν εγκαίρως τα προγράμματά τους.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, στα 15 αεροδρόμια θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά συγκεκριμένες κατηγορίες πτήσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών και πρωθυπουργούς.

Στρατιωτικές πτήσεις για επιχειρησιακές αποστολές ή συμμετοχή σε προγραμματισμένες ασκήσεις.

Αεροσκάφη που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Νοσοκομειακές πτήσεις.

Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πτήσεις έρευνας και διάσωσης.

Επιπλέον, θα διασφαλίζεται η συνεχής ακρόαση των συχνοτήτων κινδύνου, καθώς και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των αεροδρομίων.