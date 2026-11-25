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Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα η χώρα, καθώς η ΑΔΕΔΥ, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα πραγματοποιούν 24ωρη απεργία, με συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες πόλεις.

ΦΩΤΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ FLASH.GR

Βασικά αιτήματα των εργαζομένων είναι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, οι αυξήσεις στις αποδοχές, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί σε περίπου 60 μεγάλες πόλεις της χώρας.

Στην συγκέντρωση συμμετέχουν και οδηγοί ταξί.

ΦΩΤΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ FLASH.GR

ΦΩΤΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ FLASH.GR

Στην απεργία συμμετέχουν εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς, ναυτεργάτες και εκπαιδευτικοί, ενώ έχουν ανακοινωθεί στάσεις εργασίας και στον Προαστιακό της Αθήνας.

Πού πραγματοποιούνται οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στις ακόλουθες πόλεις:

Αθήνα: 10:30, Προπύλαια και πλατεία Κλαυθμώνος.

Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου.

Πειραιάς: 10:00, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Πάτρα: 10:30, Εργατικό Κέντρο.

Ηράκλειο: 10:00, πλατεία Ελευθερίας.

Λάρισα: 10:30, κεντρική πλατεία.

Βόλος: 10:30, πλατεία Ελευθερίας.

Ιωάννινα: 10:00, Εργατικό Κέντρο.

Χανιά: 10:00, Δημοτική Αγορά.

Καλαμάτα: 10:30, πεζόδρομος Αριστομένους.

Μετρό και Τραμ: Πώς θα κινηθούν σήμερα

Στην Αθήνα, οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό από τις 09:00 έως τις 18:00, λόγω των στάσεων εργασίας των εργαζομένων.

Το ίδιο ωράριο ισχύει και για τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το αεροδρόμιο, ωστόσο οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν πριν από τις 17:00.

Γραμμή 1 – Ηλεκτρικός

Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00. Οι τελευταίες αναχωρήσεις έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Από Κηφισιά και Πειραιά: 17:35.

Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά: 17:51 και προς Πειραιά: 18:09.

Από Ομόνοια προς Κηφισιά: 17:54 και προς Πειραιά: 18:07.

Από Αττική προς Κηφισιά: 17:59 και προς Πειραιά: 18:02.

Ξεκίνησαν οι απεργιακές συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας.



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος. pic.twitter.com/7LzpZNjrXX — Flash.gr (@flashgrofficial) November 25, 2026

Γραμμές 2 και 3

Οι σταθμοί θα ανοίξουν επίσης στις 09:00, ενώ οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις: 18:00.

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 17:47.

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 17:44.

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας: 17:36.

Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο: 17:43.

Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: 16:58.

Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: 16:54.

Τραμ: Αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια

Γραμμή 6

Σύνταγμα – Πικροδάφνη

Πρώτο δρομολόγιο: 10:04.

Τελευταίο δρομολόγιο: 17:08.

Πικροδάφνη – Σύνταγμα

Πρώτο δρομολόγιο: 09:15.

Τελευταίο δρομολόγιο: 16:18.

Ο τελευταίος συρμός προς Νέο Κόσμο θα αναχωρήσει στις 16:34.

Γραμμή 7

Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος

Πρώτο δρομολόγιο: 09:31.

Τελευταίο δρομολόγιο: 16:07.

Τελευταία αναχώρηση προς ΣΕΦ: 16:31.

Ακτή Ποσειδώνος – Ασκληπιείο Βούλας

Πρώτο δρομολόγιο: 10:05.

Τελευταίο δρομολόγιο: 16:41.

Τελευταία αναχώρηση προς 2η Αγίου Κοσμά: 17:12.

Από το ΣΕΦ προς το Ασκληπιείο Βούλας, το πρώτο δρομολόγιο θα αναχωρήσει στις 09:51.

Προαστιακός: Στάσεις εργασίας και τροποποιήσεις δρομολογίων

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται και στον Προαστιακό της Αθήνας, καθώς οι μηχανοδηγοί συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης έχει ανακοινώσει δύο στάσεις εργασίας για τα δρομολόγια Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Κιάτο – Χαλκίδα:

Από τις 04:00 έως τις 08:00.

Από τις 20:00 έως τα μεσάνυχτα.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα κατοχυρώνουν πραγματικές αυξήσεις και εργασιακά δικαιώματα.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται επίσης η ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και η μείωση της εντατικοποίησης της εργασίας.

«Η ασφάλεια δεν διαπραγματεύεται. Τα εργασιακά δικαιώματα δεν χαρίζονται. Κατακτώνται με αγώνες», αναφέρει η Ένωση στην ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι έχει οριστεί το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας για τις ώρες των στάσεων εργασίας.

Ποια δρομολόγια του Προαστιακού θα πραγματοποιηθούν

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι θα εκτελεστούν συγκεκριμένα δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας, σε συνεργασία με τα σωματεία εργαζομένων.

Αναλυτικά:

Πειραιάς – Κιάτο: 300, 1302, 2300, 2304.

Κιάτο – Πειραιάς: 1301, 1303, 2305, 93321.

Πειραιάς – Αεροδρόμιο: 1200, 1204, 1234.

Αεροδρόμιο – Πειραιάς: 1203, 1209, 1239.

Αθήνα – Χαλκίδα: 1534, 2534.

Χαλκίδα – Αθήνα: 1531, 2533.

Η εταιρεία προειδοποιεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον αλλαγές στα δρομολόγια κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Λεωφορεία και τρόλεϊ χωρίς απεργία στην Αττική

Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ στην Αττική, καθώς δεν έχουν προγραμματιστεί απεργιακές κινητοποιήσεις.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια λόγω της απεργίας

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια θα παραμείνουν τα λιμάνια, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει ναυτεργατικά σωματεία.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Στην απεργία συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι αυξήσεις στις αποδοχές κατά 12%, η υπογραφή ενιαίας συλλογικής σύμβασης εργασίας και η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει επίσης η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), με απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής. Απεργεί ακόμη η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών. Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι με πλοίο καλούνται να επικοινωνήσουν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία ή την τοπική λιμενική αρχή, προκειμένου να ενημερωθούν για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις.