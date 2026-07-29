«Απερίγραπτη χαρά»: Συγκινεί ο διασώστης για τον 12χρονο που σώθηκε σε παραλία στη Χαλκιδική

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου, σε παραλία της Χανιώτης, στη Χαλκιδική, όταν ένα 12χρονο αγόρι κινδύνευσε να πνιγεί ενώ βρισκόταν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το rthess, οι ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν άμεσα το περιστατικό και επενέβησαν, βγάζοντας το παιδί από το νερό. Ο 12χρονος είχε καταπιεί νερό και παρουσίαζε χαμηλό κορεσμό οξυγόνου. Του χορηγήθηκε οξυγόνο, με αποτέλεσμα η κατάστασή του να παρουσιάσει βελτίωση.



Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοδεία γιατρού.



Στη συνέχεια διακομίστηκε σε καλή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παραμένει για περαιτέρω παρακολούθηση.

«Άψογη, ομαδική συνεργασία»

Με μία συγκινητική ανάρτηση, ο εθελοντής διασώστης που ήταν παρών στο περιστατικό περιέγραψε όσα διαδραματίστηκαν:

«ΘΑΥΜΑ στην παραλία της Χανιώτης σημερα στις 11:00 διότι αυτή τη φορά ο δωδεκάχρονος γλυκύτατος πιτσιρικάς την γλίτωσε στην κυριολεξία έπειτα από μία άψογη ομαδικη συνεργασία η οποία είχε την καλύτερη κατάληξη και σκόρπισε χαρά σε όλο τον κόσμο...

Η ταχύτατη ανάσυρση του παιδιού από το νερό και οι δύο καταπληκτικοι ναυαγοσώστες της bay line κατάφεραν να επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν τον 12χρονο αφού προηγουμένως έγινε η κλήση προς το εκαβ το οποίο ανταποκρίθηκε με μηχανή άμεσης επέμβασης αλλά και με το ασθενοφόρο για τη διακομιδή του νεαρού...

Ακόμη μία ανταπόκριση από πλευράς μου από την αρχή του περιστατικού με πολύ ωραια και ομαδική συνεργασία και η χαρά μου αυτή τη στιγμή προσωπικά δεν περιγράφεται για το επιτυχές αποτέλεσμα...

Φίλες και φίλοι αυτό αγαπάω αυτό προσπαθώ και αυτό θα συνεχίσω να κάνω έως ότου μπορώ και αντέχω.

Με απερίγραπτη χαρα:

Ιωάννης Θ.

Κολοκυθάς

Εθελοντής

Διασώστης»