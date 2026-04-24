Απεσταλμένοι των ΗΠΑ μεταβαίνουν στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν μέσω διαμεσολαβητών

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, μεταβαίνουν στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες που αφορούν πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, όπως δήλωσε την Παρασκευή η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως ενδιάμεσος σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι επαφές αναμένεται να γίνουν με εκπροσώπους της ιρανικής αντιπροσωπείας. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν θα συμμετάσχει τελικά στις συνομιλίες, παρά τις αρχικές συζητήσεις. Ωστόσο, θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε ότι ξεκινά περιοδεία που περιλαμβάνει το Ισλαμαμπάντ, το Μουσκάτ και τη Μόσχα, επιβεβαιώνοντας την επίσκεψή του στο Πακιστάν. Οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές προσπαθούν εδώ και εβδομάδες να οργανώσουν έναν δεύτερο γύρο άμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Λέβιτ επανέλαβε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης θα πρέπει να περιλαμβάνει την παράδοση πυρηνικού υλικού και τη δέσμευση ότι η χώρα δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα.