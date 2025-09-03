Αλεξάνδρα Νίκα: «Πρόσφατα πέρασα μια αποβολή» - Η αποκάλυψη της συζύγου του Κωνσταντίνου Αργυρού

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η Αλεξάνδρα Νίκα, σύζυγος του δημοφιλούς τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού, η οποία αποκάλυψε ότι απέβαλε πρόσφατα, μέσα από μια δημοσίευση στο Instagram την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου.

Τον Ιούλιο είχε γίνει γνωστό ότι η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ήταν έγκυος με το δεύτερο παιδί τους.

Στη δημοσίευση που έκανε στο Instagram αποκάλυψε ότι πρόσφατα πέρασε μια αποβολή που της θύμισε «πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου».

Την ανάρτηση συνόδευσε με φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου της, Βασίλη, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1/9 στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στη Μύκονο.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

«Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας.

Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου

Τίποτα δεν είναι δεδομένο.. η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο»