Απίστευτη δήλωση του Ρούντιγκερ για τη γονατιά στον Ρίκο: «Αν ήθελα δε θα μπορούσε να σηκωθεί» (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενείται το βράδυ της Τρίτης (17/03, 22:00) από την Μάντσεστερ Σίτι στον επαναληπτικό του 3-0 του «Μπερναμπέου», με στόχο να σφραγίσει την πρόκριση στην επομένη φάση.

Στη συνέντευξη τύπου, οι «Μερένχες» εκπροσωπήθηκαν από τον Αντόνιο Ρούντιγκερ, ο οποίος αναφέρθηκε στο σεβασμό που τρέφει για την Σίτι και τον Χάαλαντ, τονίζοντας ότι απολαμβάνει τις μονομαχίες τους.

Δεν εξέφρασε όμως την ίδια άποψη και όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό με τον Σέρχιο Ρίκο, στο παιχνίδι με την Χετάφε με την απάντηση του να προκαλεί αντιδράσεις.

THIS WAS NOT EVEN GIVEN A FOUL????? pic.twitter.com/4TVfiXfMNA — 🕊️ (@MagicalXavi) March 2, 2026

Ο Γερμανός αμυντικός τόνισε ότι μπορεί η φάση να φαίνεται άσχημη, αλλά δεν υπήρχε πρόθεση τραυματισμού. Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας ότι αν ήθελε να του κάνει ζημιά δεν θα μπορούσε να σηκωθεί, μια ατάκα που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.

Παράλληλα υπερασπίστηκε το αγωνιστικό του στυλ, καθώς όπως λέει του αρέσει το δυναμικό παιχνίδι ξέροντας όμως ότι πρέπει να έχει και όρια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Βλέπετε το βίντεο σε αργή κίνηση και φαίνεται απαίσιο, φυσικά, δεν πρόκειται να διαφωνήσω, αλλά δεν τον σκότωσα, δεν χρειάζεται να υπερβάλλει. Αν είχα πάει εκεί με αυτή την πρόθεση, δεν θα είχε σηκωθεί από το έδαφος. Δεν το δικαιολογώ, αλλά έτρεχε μετά, έτσι δεν είναι;

Αν παγώσεις ένα καρέ, φαίνεται απαίσιο. Γιατί δεν με απέβαλαν; Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου. Μου αρέσει να είμαι σκληρός, αλλά έχω τα όριά μου που δεν ξεπερνάω. Νομίζω ότι ο τύπος υπερέβαλε. Χρειαζόταν λίγη συγκέντρωση. Δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό ή να λέμε ότι κάποιος ήθελε να σε σκοτώσει. Πρέπει να έχουμε τα πράγματα υπό έλεγχο».