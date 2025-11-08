Απίστευτο κι όμως... σουηδικό: Οπαδοί της Γκάις έκαναν σύνθημα τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη (vid)

Τι κι αν όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη ασχολείται με το «θαύμα» της Μίαλμπι, της τοπικής ομάδας από το ψαροχώρι που «τρελαίνει» τη Σκανδιναβία ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά, αφήνοντας πίσω τις ιστορικές Μάλμε, Γκέτεμποργκ και ΑΙΚ Στοκχόλμης και φτάνοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Σουηδίας; Η είδηση που έχει... αναστατώσει το ελληνικό κοινό δεν αφορά τους πρωταθλητές, αλλά την εξίσου «άσημη» Γκάις.

🇸🇪 Mjällby have been the story of the season in Sweden, rightly so! However, there’s another incredible story just below the surface!



GAIS in there second Allsvenskan campaign since promotion have came THIRD! This means they’re returning to European football for the first time… pic.twitter.com/ru7VuSUqW2 — The European Football Express (@TheEuroFE) November 4, 2025

Η ομάδα του Φρέντρικ Χόλμπεργκ πραγματοποιεί σεζόν βγαλμένη από όνειρο. Μόλις στην δεύτερη διαδοχική της σεζόν μετά την ανόδό της στα «μεγάλα σαλόνια» του σουηδικού ποδοσφαίρου, η Γκάις βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, που οδηγεί στα προκριματικά του Conference League. Έτσι, η ομάδα από το Γκέτεμποργκ θα επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 35 ολόκληρα. Τελευταία φορά που συμμετείχε σε διοργάνωση της UEFA ήταν το μακρινό 1990, όταν και κατέκτησε το Ιντερτότο.

Οι οπαδοί της Γκάις, θέλοντας να γιορτάσουν αυτό το μοναδικό επίτευγμα, σκαρφίστηκαν ένα άκρως... εορταστικό σύνθημα, στο οποίο παραφράζουν τη μεγάλη επιτυχία του Νότη Σφακιανάκη, «Ώπα Ώπα». Συγκεκριμένα, στο σημείο που οι στίχοι λένε «Ώπα, ώπα, ,ωπα, ώπα, σ' αγαπώ και ας μη σου το 'πα», οι Σουηδοί οπαδοί άλλαξαν τους στίχους, μετατρέποντας τους σε «Opa, opa, opa, opa, Gaias in Europa (Οι Γκαίς στην Ευρώπη)».

Αυτό που αν ανακύπτει ως ερώτημα, βέβαια, μετά από την παρακολούθηση του βίντεο, είναι με ποιόν τρόπο οι φίλαθλοι μίας ομάδας από τη Σουηδία γνωρίζουν ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Αλκαίος για να δισκογραφηθεί από τον Νότη Σφακιανάκη. Η απάντηση, ωστόσο, είναι απλή. Η μεγάλη επιτυχία του Σφακιανάκη, ερμηνεύτηκε από τους Σουηδούς Antique, μέλος των οποίων, μάλιστα, υπήρξε η Έλενα Παπαρίζου, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σουηδία. Ως αποτέλεσμα, τα τραγούδια της έχουν μεγάλη απήχηση στη Σκανδιναβία.