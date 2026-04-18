Απίστευτο: Ξυλοκόπησε κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη για... τρία ευρώ διαφορά - Βίντεο

Ένα περιστατικό που προκαλεί θλίψη και οργή συνέβη του βράδυ της Παρασκευής (17/4) στην Παλλήνη, με έναν άνδρα να ξυλοκοπεί γνωστό κοσμηματοπώλη της περιοχής για οικονομική διαφορά λίγων ευρώ.

Το συμβάν έγινε στη Λεωφόρο Μαραθώνος και όλα φαίνεται να ξεκίνησαν όταν ο δράστης μετέβη στο κοσμηματοπωλείο για να παραλάβει αντικείμενα που είχε αφήσει η σύντροφός του για επιδιόρθωση.

Οι δύο πλευρές φέρονται να διαφώνησαν ως προς το κόστος των εργασιών, με τη διαφορά να ανέρχεται μόλις σε τρία ευρώ. Η ένταση κλιμακώθηκε σύντομα, με αποτέλεσμα ο πελάτης να επιτεθεί τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και στον γιο του.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο, ο δράστης φαίνεται να τραβά τον κοσμηματοπώλη έξω από το κατάστημα, στο πεζοδρόμιο και να του καταφέρει κλωτσιά στο κεφάλι, ενώ εκείνος βρίσκεται πεσμένος στο πεζοδρόμιο. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για σκηνές χάους, με το κατάστημα να γεμίζει αίματα, ενώ περαστικοί παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο επιχειρηματία και τον μετέφερε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της βίαιης επίθεσης.