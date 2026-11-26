Ένα απίστευτο λάθος της Εθνικής Λοταρίας του Βελγίου έκανε χιλιάδες παίκτες να πιστέψουν ότι συγκαταλέγονταν στους νικητές του EuroMillions, με το συνολικό έπαθλο να ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς στην κλήρωση της Τρίτης 24 Νοεμβρίου δεν υπήρξε κανένας νικητής του μεγάλου επάθλου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Figaro, περισσότεροι από 6.000 Βέλγοι έλαβαν ηλεκτρονικό μήνυμα από τη λοταρία, στο οποίο αναφερόταν ότι αποτελούσαν μέρος των 356.906 νικητών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ενημερωτικό email περιλάμβανε, μάλιστα, πίνακα με τον αριθμό των υποτιθέμενων νικητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στο Βέλγιο, όπου εμφανίζονταν 6.718 άτομα.

Το μήνυμα, πάντως, δεν ανέφερε ότι κάθε παίκτης είχε κερδίσει το σύνολο των 46 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίθετα, παρουσίαζε το ποσό ως μοιρασμένο μεταξύ των εκατοντάδων χιλιάδων υποτιθέμενων νικητών, με τον καθένα να δικαιούται περίπου 128 ευρώ.

Η εξήγηση της Εθνικής Λοταρίας του Βελγίου

Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από δημοσίευμα της φλαμανδικής εφημερίδας Het Laatste Nieuws, στην οποία η εκπρόσωπος της Εθνικής Λοταρίας του Βελγίου, Στεφανί Ντελέλ, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε λάθος στην ενημέρωση των παικτών.

«Υπήρξε μια παρεξήγηση σχετικά με την κατανομή των κερδών στο γενικό email που περιείχε τα αποτελέσματα του EuroMillions», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, όλοι οι παίκτες που επηρεάστηκαν από το λάθος θα λάβουν νέο email με ακριβείς πληροφορίες για το τι συνέβη. «Η υπηρεσία μάρκετινγκ εργάζεται ενεργά για την επίλυσή του», σημείωσε η εκπρόσωπος.

Το περιστατικό δεν πρόκειται να επηρεάσει την επόμενη κλήρωση του EuroMillions, η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Παρασκευή, με το έπαθλο να φτάνει τα 59 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πιθανότητες να κερδίσει κάποιος το μεγάλο έπαθλο παραμένουν εξαιρετικά μικρές, καθώς υπολογίζονται σε μία στις 139 εκατομμύρια.