Απίστευτο σκηνικό: Ξόδεψε 35.000 ευρώ για να μοιάσει στον Ντέιβιντ Μπέκαμ - Το αποτέλεσμα

Ο Τζακ Τζόνσον πήρε μια «γενναία» απόφαση και επιχείρησε να αλλάξει την εμφάνισή του ώστε να μοιάσει στον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο Τζόνσον είχε δηλώσει ότι από μικρή ηλικία είχε σκοπό να αλλάξει εικόνα αφού ένιωθε ανασφάλεια με το πρόσωπό του. Μάλιστα, πολλές φορές έμπαινε σε σύγκριση με αναγνωρίσιμους άνδρες που φημίζονται για την ομορφιά τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Μπέκαμ, ο οποίος έγινε γρήγορα το είδωλό του.

Η σκέψη... που έγινε πράξη

Ο νεαρός πήρε την απόφαση και μέσα σε λίγα χρόνια δαπάνησε περίπου 35.000 ευρώ σε πλαστικές επεμβάσεις. Συγκεκριμένα έκανε ενέσιμα fillers, botox, επεμβάσεις στη γνάθο και το πηγούνι, καθώς και λεύκανση δοντιών με απώτερο σκοπό να «έρθει» πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του πρώην Άγγλου ποδοσφαιριστή.

Unemployed man on benefits spends £20,000 on surgery to try and look like David Beckham https://t.co/C91kFbN9k8 pic.twitter.com/GR7pBBgeSz — B/R Football (@brfootball) September 28, 2016

Η αποτυχημένη επέμβαση και η αντίδραση του Τζόνσον

Ο Τζόνσον δεν το «βάζει κάτω παρά το αποτυχημένο αποτέλεσμα των επεμβάσεων, όπως αποκάλυψε σε τηλεοπτική εκπομπή: «Ξέρω ότι δεν μοιάζω ακόμα με αυτόν, δεν είμαι χαζός, αλλά έχω δρόμο μπροστά μου. Μου αρέσει πολύ ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, αγαπώ τον τρόπο που φαίνεται και τη ζωή του».

He spent £20k to look like David Beckham



UK teen in major debt after £20k surgery to look like England and former Manchester United star.



Jack Johnson, 19, spent a whopping £20k on procedures to achieve David Beckham's look.



Aims for Beckham's cheeks, chin, brows, lips,… pic.twitter.com/DPgvh8WRom — Sir Chris (@Chrisllionaire) February 20, 2024

Όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι ξόδεψε αρκετά χρήματα για τις επεμβάσεις αλλά δεν βρήκε ποτέ την εσωτερική ικανοποίηση που έψαχνε: «Το να προσπαθώ να μοιάσω στον Μπέκαμ σχεδόν με σκότωσε. Προσπάθησα να βάλω τέλος στη ζωή μου, δεν είναι εύκολο. Κανείς δεν πρέπει να προσπαθεί να μοιάσει τόσο πολύ σε celebrities… Να είσαστε ο εαυτός σας» δήλωσε χαρακτηριστικά.