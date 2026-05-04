Απίστευτο σκηνικό: Ξόδεψε 35.000 ευρώ για να μοιάσει στον Ντέιβιντ Μπέκαμ - Το αποτέλεσμα
Ένας άνδρας έγινε viral μετά τις πλαστικές που έκανε με στόχο να μοιάσει στον πρώην Άγγλο ποδοσφαιριστή.
Ο Τζακ Τζόνσον πήρε μια «γενναία» απόφαση και επιχείρησε να αλλάξει την εμφάνισή του ώστε να μοιάσει στον Ντέιβιντ Μπέκαμ.
Ο Τζόνσον είχε δηλώσει ότι από μικρή ηλικία είχε σκοπό να αλλάξει εικόνα αφού ένιωθε ανασφάλεια με το πρόσωπό του. Μάλιστα, πολλές φορές έμπαινε σε σύγκριση με αναγνωρίσιμους άνδρες που φημίζονται για την ομορφιά τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Μπέκαμ, ο οποίος έγινε γρήγορα το είδωλό του.
Η σκέψη... που έγινε πράξη
Ο νεαρός πήρε την απόφαση και μέσα σε λίγα χρόνια δαπάνησε περίπου 35.000 ευρώ σε πλαστικές επεμβάσεις. Συγκεκριμένα έκανε ενέσιμα fillers, botox, επεμβάσεις στη γνάθο και το πηγούνι, καθώς και λεύκανση δοντιών με απώτερο σκοπό να «έρθει» πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του πρώην Άγγλου ποδοσφαιριστή.
Η αποτυχημένη επέμβαση και η αντίδραση του Τζόνσον
Ο Τζόνσον δεν το «βάζει κάτω παρά το αποτυχημένο αποτέλεσμα των επεμβάσεων, όπως αποκάλυψε σε τηλεοπτική εκπομπή: «Ξέρω ότι δεν μοιάζω ακόμα με αυτόν, δεν είμαι χαζός, αλλά έχω δρόμο μπροστά μου. Μου αρέσει πολύ ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, αγαπώ τον τρόπο που φαίνεται και τη ζωή του».
Όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι ξόδεψε αρκετά χρήματα για τις επεμβάσεις αλλά δεν βρήκε ποτέ την εσωτερική ικανοποίηση που έψαχνε: «Το να προσπαθώ να μοιάσω στον Μπέκαμ σχεδόν με σκότωσε. Προσπάθησα να βάλω τέλος στη ζωή μου, δεν είναι εύκολο. Κανείς δεν πρέπει να προσπαθεί να μοιάσει τόσο πολύ σε celebrities… Να είσαστε ο εαυτός σας» δήλωσε χαρακτηριστικά.