Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε στην Ρουμανία, καθώς οι οπαδοί της Ντιναμό Βουκουρεστίου δε δίστασαν να ξηλώσουν το VAR στην αναμέτρηση με την Πετρολούλ Πλοϊέστι, προκειμένου να γλιτώσει η ομάδα τους ένα πιθανό πέναλτι.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν ο διαιτητής κλήθηκε να πάει στο VAR για να δει αν υπάρχει παράβαση για πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων. Οι οπαδοί της Ντιναμό Βουκουρεστίου άρχισαν να τραβούν τα καλώδια και τελικά έριξαν την οθόνη στο έδαφος.

Τα καλώδια κόπηκαν και χρειάστηκαν περίπου 20 λεπτά, μέχρι να βρεθεί νέο καλώδιο και να συνδεθεί με την οθόνη, για να ελέγξει ο διαιτητής τη φάση. Τελικά, έδειξε το σημείο του πέναλτι και ο Ενλουντουλού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας τη νίκη 1-0 στην Πλοϊέστι στις καθυστερήσεις.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο: