Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε μία τεράστια νίκη στην έδρα της Βαλένθια με buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Φυσικά, το καλάθι του Αμερικανού σταρ πανηγυρίστηκε δεόντως από παίκτες και τεχνικό επιτελείο, όμως το ίδιο συνέβη και σε πολλούς που παρακολούθησαν την αναμέτρηση από τους τηλεοπτικούς δέκτες τους.

Συγκεκριμένα, αρκετά χιλιόμετρα πιο μακριά και δη στην Αθήνα, οι οικογένειες του Τζέριαν Γκραντ και του Κέντρικ Ναν παρακολουθούσαν μαζί την αναμέτρηση.

Τόσο η σύντροφος του Γκραντ, όσο και του Ναν ανέβασαν βίντεο την στιγμή της τελευταίας φάσης και οι αντιδράσεις των παιδιών τους, ήταν αν μη τι άλλο επικές.

Μάλιστα, η σύζυγος του Αμερικανού γκαρντ, απαθανάτισε κι έναν από τους γιούς της να κλαίει μπροστά στην κάμερα, μη μπορώντας να διανοηθεί τι είχε μόλις συμβεί στην Roig Arena.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο: