Απίστευτες εικόνες από ΕΠΑΛ της Πάτρας: Το μάθημα στους διαδρόμους, έντομα και τρωκτικά στις τάξεις

Αδιανόητες είναι οι εικόνες που έρχονται από το 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας, όπου οι μαθητές δεν μπορούν να κάνουν μάθημα στις αίθουσες, καθώς μέσα σε αυτές υπάρχουν τρωκτικά και έντομα.

Οι εικόνες αυτές μαρτυρούν την εγκατάλειψη, με τους ίδιους τους μαθητές να καταγγέλλουν ότι εντοπίστηκε νεκρό ποντίκι στις τουαλέτες των κοριτσιών, αλλά και στον προαύλιο χώρο, το οποίο έμεινε εκεί για μέρες.

Υγρασία στους τοίχους, σοβάδες που πέφτουν και η έλλειψη πόσιμου νερού δυσχεραίνουν ακόμη πιο πολύ αυτή την κατάσταση.

tempo24

Μιλώντας στο τοπικό μέσο thebest, μαθήτρια επισημαίνει ότι στις αρχές της σχολικής χρονιάς δεν υπήρχαν διαθέσιμες αίθουσες και ορισμένα μαθήματα πραγματοποιούνταν... στις σκάλες! Στα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ίδια μαθήτρια, δεν είναι έτοιμα ορισμένα εργαστήρια για κάποιες ειδικότητες.

Τι απαντά η αντιδημαρχία Παιδείας του δήμου Πατρέων

Σε ανακοίνωσή της η αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Πατρέων, μετά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι καταγγελίες για τις συνθήκες του σχολείου, απαντά:

«Μαθητές και εκπαιδευτικοί του 4ου ΕΠΑΛ ήδη από την περασμένη χρονιά βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί συνολικά στα ΕΠΑΛ, με ειδικότητες του 4ου ΕΠΑΛ να καταργούνται, στα πλαίσια και των αλλαγών που το τελευταίο νομοσχέδιο προβλέπει για την επαγγελματική εκπαίδευση. Κι ενώ φέτος προστέθηκαν ειδικότητες, η απερχόμενη διοίκηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφάσισε να μεταφέρει ειδικότητες του συγκεκριμένου ΕΠΑΛ σε διαφορετικό σχολικό συγκρότημα από αυτό που μέχρι τον Ιούνιο στεγαζόταν το σχολείο, χωρίς καμία μέριμνα για το αν μπορούν οι ανάγκες των μαθητών του να καλυφθούν στο συγκεκριμένο κτίριο και χωρίς να έχει γίνει διαχωρισμός της σχολικής κοινότητας του 4ου ΕΠΑΛ και 9ου ΓΕΛ που συστεγάζονταν.

Αποτέλεσμα αυτού είναι οι μαθητές και οι οικογένειές τους να μην ξέρουν ούτε το γίνεται με τις ειδικότητες, ούτε πόσους τελικά μπορεί να εγγράψει η κάθε ειδικότητα.

Επίσης ένα από τα αποτελέσματα αυτής της μεταφοράς είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει κυλικείο, αφού λόγω τις ενιαίας σχολικής κοινότητας δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί για μίσθωση, θα προκηρυχθεί παρόλα αυτά άμεσα. Στο κτίριο λειτουργούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια μόνο εργαστήρια του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου.

Η Αντιδημαρχία Παιδείας και η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της ειδικότητας των πλοιάρχων, που για δύο χρόνια έμενε στο ράφι, αφού οι ειδικότητες βρίσκονταν κυριολεκτικά «στον αέρα» με τις συνεχόμενες αλλαγές που προτείνονταν, αλλά και όσα είναι απαραίτητα να γίνουν στη σχολική μονάδα.

Στο σχολικό συγκρότημα έχει πραγματοποιηθεί μυοκτονία και απεντόμωση. Οι απεντομώσεις και οι μυοκτονίες γίνονται είτε από τις υπηρεσίες Πράσινου του Δήμου Πατρέων, είτε από εξωτερικό συνεργείο κατόπιν αιτήματος του διευθυντή του σχολείου (αν υπάρχει ένδειξη), αλλά και προληπτικά σε ορισμένα σχολεία. Όπως και οποίο πρόβλημα δημιουργηθεί σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Οι μαθητές του 4ου ΕΠΑΛ διεκδικούν όσα δικαιούνται και είναι αυτονόητα για να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα και τα εργαστήρια τους, όπως πρέπει, σε εξοπλισμό, εκπαιδευτικό υλικό και υποδομές.

Το Υπουργείο και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που προτείνουν τις αλλαγές δεν μπορούν να μην λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών των ΕΠΑΛ και να τους στερούν τη δυνατότητα να φοιτούν στην ειδικότητα που πραγματικά θέλουν, εξασφαλίζοντας όλα όσα είναι απαραίτητα για την εκπαιδευτική διαδικασία».