Απίστευτες εικόνες από τη θαμμένη στο χιόνι Καμτσάτκα: Έλκηθρα από ταράτσες αλλά και... αρκετό ΑΙ

Αντιμέτωπη με μια απίστευτης έντασης κακοκαιρία είναι οι κάτοικοι στη χερσόνησο της Καμτσάτκα στη βορειοανατολική Ρωσία, η οποία έχει κυριολεκτικά σχεδόν βυθίσει στο χιόνι ολόκληρες πόλεις.

Στην περιοχή σημειώθηκαν οι σφοδρότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων 60 χρόνων, σύμφωνα με το Reuters, συσσωρεύοντας τεράστιες ποσότητες χιονιού, το ύψος των οποίων έφτασε ακόμα και μέχρι τις ταράτσες πολυκατοικιών. Το χιόνι μπλόκαρε τις εισόδους πολλών σπιτιών και «έθαψε» αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις να καταστούν εξαιρετικά δύσκολες.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media από την Πετροπαβλόσκ – Καμτσάτκι, τη μεγαλύτερη πόλη της Καμτσάτκα, έκαναν το γύρο του κόσμου και πραγματικά μοιάζουν βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Ορισμένα βίντεο δείχνουν παιδιά να κάνουν σκι από τις ταράτσες πολυκατοικιών, πάνω στις τεράστιες «πλαγιές» χιονιού που έχουν δημιουργηθεί δίπλα στα κτίρια.

«Η έντονη χιονόπτωση ήταν αποτέλεσμα μιας ισχυρής καταιγίδας (χιονιού) που ανέβηκε από τη Θάλασσα του Οχότσκ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα έντονη χιονόπτωση στη νότια χερσόνησο Καμτσάτκα την Τετάρτη και την Πέμπτη της περασμένης εβδομάδας», επιβεβαίωσε ο Τζέισον Νίκολς, μετεωρολόγος του AccuWeather.

«Η κατάσταση στους δρόμους της πόλης είναι κρίσιμη», δήλωσε τη Δευτέρα (19/1) ο κυβερνήτης της περιοχής της Καμτσάτκα, Βλαντιμίρ Σολοντόφ, σε έκτακτη συνεδρίαση. «Έχω ορίσει προθεσμία έως τις 21 Ιανουαρίου για τον καθαρισμό όλων των κύριων οδών, για την αποκατάσταση της τακτικής κυκλοφορίας».

Οι αξιωματούχοι της πόλης κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι την περασμένη Πέμπτη, όταν δύο ηλικιωμένοι άνδρες σκοτώθηκαν από χιονόπτωση. Ο δήμαρχος απέδωσε τον θάνατό τους σε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, τις οποίες κατηγόρησε ότι δεν απομάκρυναν άμεσα το χιόνι.

Τα ακραία φαινόμενα συναντούν το AI

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ειδικοί, κάποια βίντεο που έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες και δείχνουν εικόνες «χιονο-αποκάλυψης» από την Καμτσάτκα – σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα τα έχουν υιοθετήσει και μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία- είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα «σημάδι» της επεξεργασίας AI είναι βίντεο που δείχνουν πολυκατοικίες 10 ορόφων να έχουν καλυφθεί από χιόνι, ενώ στο Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτκι είναι δύσκολο να βρει κανείς πολυκατοικίες άνω των 4 ορόφων.

Μάλιστα, ορισμένοι τονίζουν ότι οι εικόνες με τα παιδιά που κάνουν έλκηθρο πάνω στις πελώριες ποσότητες χιονιού είναι επίσης «ύποπτες», καθώς το χιόνι δεν θα μπορούσε να «σηκώσει» ένα τέτοιο βάρος και οποιοσδήποτε το επιχειρούσε, θα «βυθιζόταν». Για αυτό χρησιμοποιείται εξοπλισμός σκι ή χιονοπέδιλα σε «βαθύ χιόνι», όπως αναφέρεται.

Ιστορικός χιονιάς

Αυτός ο ιστορικός χιονιάς για την Καμτσάτκα, ακολουθεί έναν Δεκέμβριο με εξίσου πολλές χιονοπτώσεις. Η Βέρα Πολιάκοβα, επικεφαλής του Κέντρου Υδρομετεωρολογίας της Καμτσάτκα, δήλωσε στους The Moscow Times: «Αυτές οι συνθήκες είναι εξαιρετικά σπάνιες όσον αφορά τις σύγχρονες παρατηρήσεις. Η τελευταία φορά που είδαμε κάτι τέτοιο ήταν πριν από 50 χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του 1970».

It’s not every day you have to TUNNEL to work



But nothing’s stopping Russia’s Kamchatka residents — not even a 4-meter WALL of snow pic.twitter.com/HYmGHoRYi0 — Matt Francis Underwood-Memelord! (@MattFrancisUnd) January 17, 2026

Το Πετροπάβλοφσκ-Καμτσάτκι είχε τριπλάσια μέση χιονόπτωση τον Δεκέμβριο και 150% για το πρώτο μισό του Ιανουαρίου. Το ύψος του χιονιού που έχει στρωθεί στην πόλη, μετά την τελευταία χιονοθύελλα, ξεπερνά το 1,5 μέτρο, ενώ οι στιβάδες χιονιού που έχουν δημιουργηθεί φτάνουν και τα 2,5 μέτρα, όπως αναφέρει η Πολιάκοβα.