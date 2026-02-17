Απίστευτες εικόνες από το Μαζαράκι Ηλείας: Υποχωρεί η πλαγιά - Εγκαταλείπουν το χωριό οι κάτοικοι

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες το Μαζαράκι Ηλείας μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν σειρά κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην περιοχή.

Τα ξημερώματα σημειώθηκε μια μεγάλη κατολίσθηση στη δεύτερη είσοδο/έξοδο του χωριού με αποτέλεσμα πλέον να είναι αποκομμένο οδικώς από τον υπόλοιπο νομό. Παράλληλα, παρατηρείται και η υποχώρηση ολόκληρης της πλαγιάς με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο οι κάτοικοι του χωριού.

Βίντεο από drone που τράβηξε το τοπικό δίκτυο ilialive αποκαλύπτουν τις σημαντικές καταστροφές που έχουν σημειωθεί στην περιοχή. Μάλιστα, λόγω της κατάστασης γονείς μεταφέρουν τα παιδιά τους στους ώμους προκειμένου να πάνε σχολείο.

Eurokinissi

Eurokinissi

Από την άλλη από ψηλά φαίνονται οι ρηγματώσεις δίπλα στα σπίτια που μαρτυρούν την κίνηση των εδαφών στην πλαγιά που είναι χτισμένο το Μαζαράκι.

Eurokinissi

Eurokinissi

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξαιτίας των κατολισθήσεων, στον Ταΰγετο εκκενώθηκαν προληπτικά δυο οικισμοί που βρίσκονται σε πλαγιά, ενώ έχουν υποχωρήσει κτίσματα και δρόμοι. Παράλληλα, έχουν καταρρεύσει μάντρες και φούρνοι στις αυλές σπιτιών, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε δρόμους.

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Σημειώνεται ότι το πρωί της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου, η Εθνική μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Ειδικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες

Στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

Στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ