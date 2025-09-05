Απίστευτη ανακάλυψη: Βρέθηκε μυστικό έργο του David Bowie κρυμμένο στο γραφείο του

Μπροστά σε ένα απίστευτο εύρημα βρέθηκαν αρχειοθέτες του μουσείου V&A στο Λονδίνο όταν άνοιξαν το γραφείο του θρυλικού τραγουδιστή David Bowie που είχε στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για χειρόγραφα ενός έργου που είχε γράψει ο γνωστός μουσικός με τίτλο The Spectator τα οποία βρέθηκαν γραμμένα πάνω σε αυτοκόλλητα σημειώματα καρφιτσωμένα σε έναν τοίχο. Όπως ανέφερε στις σημειώσεις που είχε κρατήσει ο Bowie, το «μιούζικαλ διαδραματίζεται στο Λονδίνο του 18ου αιώνα» ρίχνοντας φως στους «τρόπους και τις μόδες» της κοινωνίας της βρετανικής πρωτεύουσας εκείνη την εποχή, αξιοποιώντας την ιδιαίτερη γοητεία που έτρεφε ο Μπόουι για το έγκλημα και την τιμωρία.

Όπως σημειώνουν οι αρχειοθέτες, το έργο παρέμεινε εμπιστευτικό μέχρι τον θάνατό του το 2016 ενώ την ύπαρξή του γνώριζε αποκλειστικά ο προσωπικός του βοηθός που κρατούσε και το κλειδί του γραφείου.

Οι σημειώσεις από το τελικό του έργο, που δημοσιοποιήθηκαν για πρώτη φορά και έφερε στο φως το BBC, έχουν πλέον δωρηθεί στο Μουσείο V&A μαζί με ένα μεγαλύτερο αρχείο με τα υπάρχοντα και τα έργα του Bowie.

Οι σημειώσεις, οι οποίες βρίσκονται πλέον στην κατοχή του βρετανικού Μουσείου, ανακαλύφθηκαν μαζί με ιστορίες για εγκληματικές συμμορίες και έναν «διαβόητο κλέφτη» ονόματι «Έντιμος Τζακ Σέπαρντ».

Ο Bowie είχε όνειρο να ανεβάσει ένα μιούζικαλ και «πάντα ήθελε να γράφει για θέατρο», όπως είχε δηλώσει σε μια συνέντευξη του 2002 με τον Τζον Γουίλσον στο BBC Radio 4. «Θα μπορούσα να είχα γράψει για το θέατρο από το σαλόνι μου - αλλά νομίζω ότι η πρόθεσή μου ήταν [πάντα] να έχω ένα αρκετά μεγάλο κοινό» είχε πει χαρακτηριστικά.

Το ημιτελές έργο του Bowie θα εκτεθεί δίπλα στο γραφείο όπου εργάστηκε στο V&A East Storehouse στο Hackney Wick από τις 13 Σεπτεμβρίου.