Απίστευτη ανακάλυψη: Έψαχνε με ανιχνευτή μετάλλων και βρήκε χρυσό ρωμαϊκό δαχτυλίδι 1.700 ετών

Κάτω από το χώμα ενός ήσυχου αγροτικού τοπίου στο Σόμερσετ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, ένα αντικείμενο παρέμενε κρυμμένο για περίπου 17 αιώνες. Δεν ήταν ένα απλό κόσμημα. Ήταν ένα εντυπωσιακό χρυσό δαχτυλίδι της ρωμαϊκής εποχής, τόσο σπάνιο ώστε οι ειδικοί το χαρακτηρίζουν «ανακάλυψη χωρίς προηγούμενο» για τη Βρετανία.

Το εύρημα ήρθε στο φως χάρη στον 68χρονο Κέβιν Μίντο, πρώην στρατιωτικό και οδηγό φορτηγού, ο οποίος ασχολείται ερασιτεχνικά με την ανίχνευση μετάλλων.

Όταν ο ανιχνευτής του έδωσε σήμα σε ένα χωράφι κοντά στην πόλη Ίλμινστερ, δεν μπορούσε να φανταστεί τι κρυβόταν λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια.

Ένα δαχτυλίδι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο

Το κόσμημα είναι ασυνήθιστα μεγάλο για τα δεδομένα της εποχής και ζυγίζει 48 γραμμάρια χρυσού.

Στο κέντρο του δεσπόζει ένας πολύτιμος λίθος χαραγμένος με την εικόνα της θεάς Νίκης, η οποία απεικονίζεται πάνω σε άρμα που το σέρνουν δύο άλογα.

Η κατασκευή του θεωρείται εξαιρετικά περίτεχνη, ενώ οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο εύρημα στη Βρετανία.

«Είναι ένα μοναδικό δαχτυλίδι για τη χώρα. Δεν υπάρχει άλλο σαν αυτό», δήλωσε ο ίδιος ο Μίντο στο CNN.

ARCHAEOLOGY



Rare Roman ring found



Kevin Minto, a lorry driver, former soldier and keen metal detectorist, came upon something glinting in a Somerset field, the object turned out to be extraordinary: a gold Roman ring.



It was unusually large and exquisitely crafted, set with a… pic.twitter.com/7rf1M3x1eg — Grouse Beater (@Grouse_Beater) June 2, 2026

Το μυστήριο του πλούσιου Ρωμαίου

Η ανακάλυψη συνοδευόταν και από έναν μικρό θησαυρό ρωμαϊκών νομισμάτων, που είχαν βρεθεί στο ίδιο σημείο. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το δαχτυλίδι θάφτηκε γύρω στο 297 μ.Χ., σε μια περίοδο πολιτικής και στρατιωτικής αστάθειας στη Ρωμαϊκή Βρετανία.

Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης του.

Η Άμαλ Κρέισεχ, ανώτερη επιμελήτρια του South West Heritage Trust, εκτιμά ότι το κόσμημα ανήκε σε ιδιαίτερα εύπορο πρόσωπο. Ίσως σε κάποιον αξιωματούχο της τοπικής διοίκησης. Ίσως σε ιδιοκτήτη μεγάλης αγροτικής έπαυλης της περιοχής.

Το νότιο Σόμερσετ θεωρούνταν τότε μια εύπορη περιοχή της Ρωμαϊκής Βρετανίας, με πολυτελείς επαύλεις, εκτεταμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και έντονη εμπορική δραστηριότητα χάρη στη διέλευση της περίφημης Fosse Way, ενός από τους σημαντικότερους ρωμαϊκούς δρόμους.

Από το χωράφι στο μουσείο

Η ιστορία του ευρήματος θυμίζει κινηματογραφική περιπέτεια. Ο Μίντο είχε επιστρέψει αρκετές φορές στο ίδιο χωράφι, καθώς έναν χρόνο νωρίτερα είχε εντοπίσει εκεί έναν θησαυρό ρωμαϊκών νομισμάτων. Στη συνέχεια ανακάλυψε ακόμη και ένα φέρετρο με μολύβδινη επένδυση. Τελικά, το χώμα αποκάλυψε και το χρυσό δαχτυλίδι.

Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, τέτοιου είδους ευρήματα πρέπει να δηλώνονται στις αρμόδιες αρχές. Το δαχτυλίδι και τα νομίσματα αποκτήθηκαν τελικά από το South West Heritage Trust, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 78.000 λίρες για την αγορά τους.

Στο μέλλον θα εκτεθούν στο Μουσείο του Σόμερσετ, όμως ήδη ταξιδεύουν σε σχολεία της περιοχής, όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να τα δουν από κοντά.

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο

Παρά τη σημασία της ανακάλυψης, το μεγαλύτερο μυστήριο παραμένει άλυτο. Ποιος φορούσε αυτό το εντυπωσιακό χρυσό δαχτυλίδι;

Ήταν ένας πλούσιος γαιοκτήμονας; Ένας αξιωματούχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας; Ένας έμπορος που φοβήθηκε ότι θα χάσει την περιουσία του σε μια ταραγμένη εποχή;

Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα. Αυτό που γνωρίζουν οι αρχαιολόγοι είναι ότι κάποιος αποφάσισε να το κρύψει μαζί με έναν μικρό θησαυρό και δεν επέστρεψε ποτέ να το πάρει.

Έτσι, το δαχτυλίδι έμεινε θαμμένο για περίπου 1.700 χρόνια, περιμένοντας να το ανακαλύψει ένας ερασιτέχνης κυνηγός θησαυρών και να ξαναφέρει στο φως μια ιστορία που η Ρωμαϊκή Βρετανία είχε ξεχάσει.