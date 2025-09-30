Απίστευτη διάσωση Κινέζας από πηγάδι - Ήταν με φίδια και κουνούπια για 54 ώρες

Μια περιπέτεια που θα της μείνει αξέχαστη είχε μια γυναίκα στην Κίνα, που έμεινε εγκλωβισμένη για 54 ώρες μέσα σε εγκαταλελειμμένο πηγάδι.



Η 48χρονη βρισκόταν σε δασική περιοχή της πόλης Κουανζού στην επαρχία Φουτζιάν στις 13 Σεπτεμβρίου, όταν ξαφνικά έπεσε στον πάτο ενός παλιού πηγαδιού, από το οποίο δεν υπήρχε δυνατότητα διαφυγής.

Κι όμως, η γυναίκα δεν το έβαλε κάτω. Εντόπισε μια προεξοχή πέτρας στο εσωτερικό και στηρίχθηκε εκεί, ενώ στη συνέχεια αποκόλλησε με κόπο άλλες τρεις πέτρες δημιουργώντας πρόχειρα πατήματα. Έτσι πέρασε περισσότερα από δύο 24ωρα κολλημένη στο τοίχωμα, μέσα στο σκοτάδι, με τα κουνούπια να την τσιμπούν και τα νερόφιδα να κυκλοφορούν γύρω της, ένα από τα οποία μάλιστα τη δάγκωσε χωρίς ευτυχώς σοβαρές συνέπειες.



Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στις 14 Σεπτεμβρίου. Δύο μέρες αργότερα, ομάδα δέκα διασωστών την εντόπισε με θερμική κάμερα και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, όπως μετέδωσε η South China Morning Post.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν δύο κατάγματα στα πλευρά, ήπια κάκωση στους πνεύμονες και εκτεταμένες πληγές στα χέρια. Οι γιατροί εκτιμούν ότι θα αναρρώσει πλήρως.