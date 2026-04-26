«Έκρηξη» οπαδού της Άρσεναλ κατά του Γκουαρδιόλα: «Μου κατέστρεψες την ζωή»

Οι φίλοι της Άρσεναλ κατέληξαν να ζουν μια πολύ... Άρσεναλ σεζόν καθώς παρόλο που καθ'όλη την διάρκεια της φετινής σεζόν ήταν σταθερά στην πρώτη θέση και μάλιστα σε κάποιες φάσεις με μεγάλη απόσταση από τον δεύτερο, είναι πλέον πολύ πιθανό να καταφέρουν να χάσουν και το φετινό πρωτάθλημα.

Οι «κανονιέρηδες» είδαν την Μάντσεστερ Σίτι να εκμεταλλεύεται την κακή φόρμα τους τελευταία και να τους πλησιάζει, ενώ οι Πολίτες επικράτησαν και στο μεταξύ τους παιχνίδι στο Έτιχαντ (2-1) και κατάφεραν ρίξουν τους Λονδρέζουν από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα για πρώτη φορά φέτος. Το άγχος στις τάξεις των φίλων της Άρσεναλ έχει «χτυπήσει κόκκινο», καθώς βλέπουν να χάνουν ένα δικό τους πρωτάθλημα βάσει εικόνας των ομάδων από την αρχή της σεζόν, με αποτέλεσμα μερικοί να αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

MANCHESTER CITY HAVE COMPLETED THE COMEBACK! THEY NOW TOP THE LEAGUE OVER ARSENAL WITH FIVE MATCHWEEKS TO PLAY 🤯



ARSENAL HAD A NINE POINT LEAD JUST 12 DAYS AGO. HOW ⁉️ pic.twitter.com/ARleBeDs0q — ESPN FC (@ESPNFC) April 22, 2026

Συγκεκριμένα μερικοί οπαδοί των Λονδρέζων βρέθηκαν έξω από το Γουέμπλει, εκεί που η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει την Σάουθαμπτον για τα ημιτελικά του FA Cup το απόγευμα του Σαββάτου (25/4), με σκοπό να... υποδεχτούν την αποστολή των Πολιτών. Μάλιστα ένας εξ αυτών ξέσπασε κατά του Πέπ Γκουαρδιόλα. Συγκεκριμένα μόλις είδε τον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι να κατεβαίνει από το λεωφορείο, ο οπαδός φώναξε προς το μέρος του: «Πεπ άσε τον Αρτέτα να πάρει το πρωτάθλημα, πήρες αρκετά, άσε τον Αρτέτα να κερδίσει κάτι». Το ύφος του άλλαξε αμέσως όμως και συνέχισε σε πιο... επιθετικό τόνο φωνάζοντας: «Άντε γ@@. Σε μισώ, μου κατέστρεψες την ζωή», δείχνοντας την ψυχολογία του μέσου οπαδού της Άρσεναλ με όσα συμβαίνουν τελευταία στην ομάδα τους.