Απίστευτη κίνηση: Ο «μαχητής της ζωής» Πολονάρα στις κλήσεις της Ιταλίας και μάλιστα ως αρχηγός

Σε μια απίστευτη και συγκινητική κίνηση προχώρησε η εθνική ομάδα μπάσκετ της Ιταλίας και ο Λούκα Μπάνκι, καθώς συμπεριέλαβε στην 17μελή αποστολή της για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 τον Ακίλε Πολονάρα, ορίζοντάς τον μάλιστα και ως αρχηγό της ομάδας.

Ο 34χρονος πάουερ φόργουορντ, ο οποίος δίνει εδώ και καιρό μάχη με τη λευχαιμία, φυσικά δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Ωστόσο, η Ομοσπονδία μπάσκετ της Ιταλίας, με τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό Λούκα Μπάνκι, προχώρησε σε αυτή τη σπουδαία ενέργεια για να δηλώσει τη στήριξή της και να τιμήσει τον «τεράστιο μαχητή της ζωής».

Η κλήση έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του μετά από πολύμηνη νοσηλεία, όπου του επεφύλαξαν μία έκπληξη τα ανήλικα παιδιά του.

Η Ιταλία βρίσκεται στον Δ’ Όμιλο των προκριματικών και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της υποδεχόμενη την Ισλανδία (27/11), ενώ στη 2η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λιθουανία (30/11).

Αναλυτικά, οι 17 παίκτες που επέλεξε ο Ιταλός τεχνικός: Ντέλα Βάλε, Τόνουτ, Μπαλντάσο, Καντί, Κασαρίν, Ροσάτο, Λιμπρίτσι, Πετρουτσέλι, Προσίντα, Γκαραβάλια, Φεράρι, Γκράντ, Ακέλε, Πολονάρα, Τεσιτόρι, Σουίγκο, Βιντσίνι

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας:

«Μία εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα εναντίον της Ισλανδίας , ορίστε οι παίκτες που κλήθηκαν για το προπονητικό καμπ της Τορτόνα.

Ξεχωρίζει το όνομα του Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι δεν θα μπορέσει να ενταχθεί στην ομάδα, θα είναι ο αρχηγός της».