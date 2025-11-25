Απίστευτη κτηνωδία στη Μεγαλόπολη: Πέταξαν σκυλίτσα στα σκουπίδια μέσα σε τσουβάλι

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Αρκαδίας μετά από το περιστατικό κακοποίησης ζώου που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από κάτοικο της περιοχής. Σκυλίτσα εντοπίστηκε μέσα σε τσουβάλι και πεταμένη σε κάδο απορριμμάτων.

Σύμφωνα με την κυρία Διονυσία Βλάχου, η οποία μοιράστηκε στο Facebook το σοκαριστικό περιστατικό όλα συνέβησαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στη Μεγαλόπολη όταν πολίτης βρέθηκε αντιμέτωπος με το απάνθρωπο θέαμα: ένα ανυπεράσπιστο σκυλάκι σε πολύ κακή κατάσταση, ανάμεσα σε σκουπίδια και κλεισμένο σε τσουβάλι.

Δεν είναι γνωστό πόσες ώρες το άτυχο ζώο βρισκόταν στον κάδο, ούτε αν είχε ναρκωθεί – ωστόσο η σκυλίτσα παρουσίαζε μεγάλη αστάθεια στο περπάτημά της όταν εντοπίστηκε,

Αμέσως έγινε η διάσωσή της και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές αναζητούν τον υπεύθυνο αυτής της απάνθρωπης πράξης.

Όσοι αναγνωρίζουν τη σκυλίτσα ή μπορούν να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Αστυνομικό Τμήμα Μεγαλόπολης ή με τον Δήμο Μεγαλόπολης.

Προσοχή σκληρές εικόνες: