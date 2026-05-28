Απίστευτη συνθήκη: Ο ποδοσφαιριστής που κατέκτησε το Europa League και το Conference League

Η Κρίσταλ Πάλας κατέκτησε το Conference League το βράδυ της Τετάρτης (27/5) σηκώνοντας το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της και την τρίτη κούπα μέσα στην σεζόν.

Στην αποστολή του τελικού βρέθηκε και ο Εβάν Γκεσάντ, ο οποίος μάλιστα αγωνίστηκε ως αλλαγή εισερχόμενος στο 80' στην θέση του Γέρεμι Πίνο και έτσι έγραψε ιστορία. Ο Ιβοριανός ξεκίνησε την χρονιά στην Άστον Βίλα, καταγράφοντας μάλιστα 7 συμμετοχές με τους «χωριάτες» στην League Phase του Europa League. Τον Ιανουάριο δόθηκε δανεικός στην Κρίσταλ Πάλας, με την οποία πραγματοποίησε έξι συμμετοχές στο Conference League και έφτασε μέχρι την κατάκτησή του.

Έτσι ο Γκεσάντ έγραψε ιστορία ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατέκτησε δυο ευρωπαϊκά τρόπαια την ίδια σεζόν.