Απίστευτο: 30χρονος κούρευε το γκαζόν στην αυλή του και έπεσε σε φρεάτιο τεσσάρων μέτρων
Το περιστατικό σημειώθηκε στην Νίκαια της Λάρισας.
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Νίκαια της Λάρισας, με έναν 30χρονο από την αυλή του σπιτιού του να βρίσκεται μέσα σε ένα φρεάτιο.
Ειδικότερα, ένας 30χρονος έπεσε μέσα σε φρεάτιο 4 μέτρων την ώρα που κούρευε το γκαζόν στην αυλή του.
Για τον απεγκλωβισμό του έσπευσαν στο σημείο 7 οχήματα της Πυροσβεστικής. Ο άνδρας, τραυματισμένος, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το larissanet.
Ευτυχώς ο τραυματισμός του δεν ήταν σοβαρός, καθώς είχε μερικές κακώσεις.