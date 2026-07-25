Απίστευτο: Οκτώ παίκτες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού θα παίρνουν περισσότερα χρήματα από τον Λεμπρόν

Δεν πρόκειται για ένα κακόγουστο αστείο, συνολικά 8 παίκτες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR θα έχουν μεγαλύτερες χρηματικές απολαβές από τον Λεμπρόν Τζέιμς την νέα σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα ο «βασιλιάς» προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους Φιλαδέλφια Σίξερς, προτίμησε να μειωθεί ο μισθός του κατά 93% και από τα 55,2 θα λαμβάνει μόνο 2.2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και μέσα στην διετία το ποσό θα φτάνει τα 4 εκατομμύρια. Μετά από αυτήν την ριζική αλλαγή, 8 παίκτες των δύο αιωνίων έχουν μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό του Λεμπρόν.

Η λίστα των 8 παικτών

Ξεκινάμε με τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος θα αμείβεται με 4.5 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερος στην λίστα έρχεται ο συμπαίκτης του και πιο συγκεκριμένα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αμείβεται με 4 εκατομμύρια ευρώ. Η σχετική λίστα περιέχει ακόμα έναν παίκτη των «πρασίνων» και αυτός είναι το νέο μεταγραφικό τους απόκτημα, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα λαμβάνει και αυτός 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τελευταίος παίκτης για το «τριφύλλι» , είναι ένας ακόμα Γάλλος και ο Ματίας Λεσόρ πλαισιώνει τους συμπαίκτες του στην λίστα, καθώς οι απολαβές του θα αγγίζουν τα 2.7 εκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη πλευρά για τον Ολυμπιακό, ο MVP της φετινής Euroleague, Σάσα Βεζένκοφ έχει ετήσιες απολαβές κοντά στα 3.7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεύτερος έρχεται ο πολυτιμότερος παίκτης της Euroleague αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος, Εβάν Φουρνιέ που αμείβεται με 3 εκατομμύρια ευρώ. Τελευταίοι στην σχετική λίστα είναι οι Ζαν Μοντέρο και Νίκολα Μιλουτίνοφ, οι οποίοι λαμβάνουν 2.5 και 2.3 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.