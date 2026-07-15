Απίστευτο, αλλά χολιγουντιανό: αγνώριστος ο super star στη νέα του ταινία (βίντεο)

Είναι ο «Digger» και δεν μοιάζει με κανέναν από τους προηγούμενους ρόλους του. Ο διάσημος ηθοποιός με τα γκρίζα μαλλιά και την αλλιώτικη εικόνα, στο επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, είναι ο Τομ Κρουζ.

Η πολυαναμενόμενη ταινία που περιγράφεται ως μια «κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων», είναι η νέα μεγάλη ερμηνευτική πρόκληση για τον Τομ Κρουζ. που αφήνει πίσω του τους ρόλους του σούπερ ήρωα σε φιλμ δράσης.

Στο «Digger» υποδύεται τον Digger Rockwell, τον ισχυρότερο άνθρωπο στον κόσμο, τον δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα που αντιμετωπίζει τις συνέπειες των επιλογών του. Όλα ξεκινούν με την απεγνωσμένη προσπάθεια του πρωταγωνιστή να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, ενώ μαίνεται μια καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε!

Δείτε το τρέιλερ με τη μεταμόρφωση του Τομ Κρουζ: