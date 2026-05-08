Απίστευτο: Ανακαλύφθηκε σπάνιο ακατέργαστο ρουμπίνι 11.000 καρατίων στη Μιανμάρ

Μπροστά σε ένα μοναδικό θέαμα βρέθηκαν μεταλλωρύχοι στη Μιανμάρ την Παρασκευή 8 Μαΐου καθώς ανακάλυψαν ένα μοναδικό και σπάνιο ρουμπίνι 11.000 καρατίων. Ένα παρόμοιο ρουμπίνι βάρους 21.450 καρατιών είχε ανακαλυφθεί στην ίδια περιοχή το 1996.

Ο πολύτιμος λίθος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος που εντοπίζεται στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης που το παρουσίασαν. Το ρουμπίνι ζυγίζει 4,8 κιλά και βρέθηκε κοντά στην πόλη Μόγκοκ, στην άνω περιοχή Μανταλέι, την καρδιά της επικερδούς βιομηχανίας εξόρυξης πολύτιμων λίθων που πρόσφατα βίωσε έντονες μάχες στον εκτεταμένο εμφύλιο πόλεμο της χώρας.

Σύμφωνα με έκθεση της κρατικής οργάνωσης Global New Light of Myanmar, το νεοανακαλυφθέν ακατέργαστο ρουμπίνι ανακαλύφθηκε στα μέσα Απριλίου, αμέσως μετά την παραδοσιακή γιορτή της Πρωτοχρονιάς.

Το ρουμπίνι θεωρείται ίσως ο πιο πολύτιμος λίθος «λόγω του ανώτερης ποιότητας χρώματός της, της διαύγειάς της και της καθολικής ποιότητάς της», υπογράμμισε η κυβέρνηση, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη τιμή.

Η Μιανμάρ παράγει έως και το 90% των ρουμπινιών παγκοσμίως, κυρίως από τις περιοχές Μόγκοκ και Μονγκ Χσου. Οι πολύτιμοι λίθοι, τόσο νόμιμα διακινούμενοι όσο και λαθραίοι, αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τη χώρα. Ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανισμοί, όπως η βρετανική ερευνητική και λόμπι ομάδα Global Witness, έχουν προτρέψει τους κοσμηματοπώλες να σταματήσουν να αγοράζουν πολύτιμους λίθους που προέρχονται από τη Μιανμάρ, καθώς η βιομηχανία έχει χρησιμεύσει ως ζωτική πηγή εσόδων για τις στρατιωτικές κυβερνήσεις της εδώ και αρκετές δεκαετίες.

Αυτοκράτορες, βασιλιάδες και πολέμαρχοι πολεμούν εδώ και πολύ καιρό για τον έλεγχο της κοιλάδας του Μόγκοκ, στη περιοχή του Μανταλέι, όπου κρύβονται αξιοθαύμαστα ρουμπίνια, τα οποία αποκαλούν «αίμα περιστεριού».

