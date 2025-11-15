Απίστευτο ατύχημα σε δεξίωση: Πολιτικός σκόνταψε στη σκάλα και «καρφώθηκε» πάνω σε πανάκριβο βιτρό

Ένα απίστευτο περιστατικό από τη Ρώμη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Κατά τη διάρκεια επίσημης δεξίωσης στο υπουργείο Επιχειρήσεων στις 12 Νοεμβρίου, ο Εμανουέλε Κάνι —περιφερειακός σύμβουλος της Σαρδηνίας με αρμοδιότητα τα ζητήματα βιομηχανίας— πρωταγωνίστησε άθελά του σε μια σκηνή που κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει.

Στο viral βίντεο που κυκλοφορεί, ο Κάνι εμφανίζεται να κατεβαίνει τις σκάλες του ιστορικού κτηρίου, όταν ξαφνικά σκοντάφτει και αρχίζει να χάνει την ισορροπία του. Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειές του να κρατηθεί, δεν αποφεύγει την πτώση και καταλήγει με το κεφάλι επάνω στο περίφημο βιτρό «Χάρτης Εργασίας» του διακεκριμένου Ιταλού μοντερνιστή Μάριο Σιρόνι (1885–1961).

Το πολύτιμο έργο, που βρισκόταν στη θέση του από το 1932 και αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του κτηρίου —το οποίο τότε στέγαζε το υπουργείο Εταιρειών του καθεστώτος Μουσολίνι— θρυμματίζεται σε αμέτρητα κομμάτια. Ο εκκωφαντικός ήχος της σύγκρουσης κάνει τους καλεσμένους, που μέχρι εκείνη τη στιγμή συζητούσαν αμέριμνα, να στραφούν έντρομοι προς το μέρος του.

Παρά τη θεαματική πτώση, ο Κάνι δεν τραυματίστηκε. Ο ίδιος πάντως εξέφρασε δημόσια τη «βαθιά του θλίψη» για την τεράστια ζημιά που προκάλεσε στο έργο τέχνης, το οποίο θεωρείται αναντικατάστατο και απαιτεί εξαιρετικά εξειδικευμένη —και αβέβαιη— διαδικασία αποκατάστασης.

Δείτε βίντεο: