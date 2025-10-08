Απίστευτο ατύχημα στην Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου και έπεσε το φορείο με την ασθενή

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σήμερα (8/10) στην Αλεξανδρούπολη, που θυμίζει περισσότερο σενάριο κινηματογραφικής ταινίας και όμως όσο και αν θεωρείται απίστευτο είναι αληθινό. Κατά τη διάρκεια μεταφοράς ασθενούς άνοιξε η πόρτα του ασθενοφόρου με αποτέλεσμα το φορείο με την ασθενή να καταλήξει στον δρόμο, προκαλώντας σοκ σε περαστικούς και οδηγούς που βρέθηκαν μπροστά στο συμβάν.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, όλα εξελίχθηκαν λίγο πριν το μεσημέρι, όταν ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας από την Κομοτηνή που έχει σύμβαση με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για δευτερογενείς διακομιδές ασθενών, μετέφερε ηλικιωμένη από το νοσοκομείο στο σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.

Στην περιοχή της Χιλής και σε ένα από τα φανάρια, ενώ το ασθενοφόρο ήταν σταματημένο και μόλις άναψε πράσινο ξεκίνησε, το φορείο στο οποίο ήταν η ηλικιωμένη γυναίκα, βρέθηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, χωρίς ωστόσο να ανατραπεί.

Το πλήρωμα του ιδιωτικού ασθενοφόρου όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη ειδοποίησε το Π.Γ.Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και ακολουθούσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ασθενή και την μετέφερε με ασφάλεια σπίτι της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε σε διακοπή της σύμβασης με την εταιρεία από την Κομοτηνή που κάλυπτε τις δευτερογενείς διακομιδές ασθενών.



Την ίδια ώρα, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να αποδοθούν ευθύνες και να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος.