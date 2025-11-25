Απίστευτο: Εντόπισαν «χαμένο» σχέδιο της Καπέλα Σιξτίνα σε ιδιωτική συλλογή - Κοστίζει μια περιουσία

Ένα μικρό σκίτσο με κόκκινη κιμωλία, διαμέτρου μόλις πέντε ιντσών, ενδέχεται να πουληθεί για πάνω από δύο εκατομμύρια δολάρια. Ο οίκος δημοπρασιών Christie’s το συνέδεσε με τα προσχέδια του Μιχαήλ Άγγελου για την οροφή της Καπέλα Σιξτίνα, γεγονός που του προσδίδει τεράστια ιστορική και καλλιτεχνική αξία.

Το σχέδιο πιστεύεται ότι απεικονίζει το πόδι ενός άνδρα που πόζαρε για τις διάσημες τοιχογραφίες του αναγεννησιακού καλλιτέχνη στο Βατικανό. Ανήκει σε έναν ανώνυμο συλλέκτη από τη Βόρεια Καλιφόρνια και, σύμφωνα με τον οίκο Christie's, ίσως γίνει το πιο ακριβό σχέδιο ποδιού που έχει πουληθεί ποτέ, όταν βγει σε δημοπρασία τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τον οίκο Christie’s, καμία άλλη μελέτη σχετική με την Καπέλα Σιξτίνα δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε δημοπρασία. Η ειδικός σε σχέδια Παλαιών Δασκάλων, Τζιάντα Ντάμεν, υπογράμμισε ότι η ενέργεια και η δεξιοτεχνία του Μιχαήλ Άγγελου είναι εμφανείς στο σκίτσο, σαν να μπορεί κανείς να «νιώσει» τον τρόπο που πίεζε την κιμωλία πάνω στο χαρτί.

Ένα μικρό σκίτσο με ανυπολόγιστη αξία

Σύμφωνα με την New York Post ο σημερινός κάτοχος του σχεδίου είναι απόγονος του Ελβετού διπλωμάτη Armand Francois Louis de Mestral de Saint-Saphorin, διάσημου συλλέκτη έργων παλαιών καλλιτεχνών. Όταν η Ντάμεν είδε για πρώτη φορά το σκίτσο, ενθουσιάστηκε, θεωρώντας ότι μοιάζει με έργο του 16ου αιώνα.

Ωστόσο, το σχέδιο δεν έφερε υπογραφή, γεγονός που την οδήγησε στο να ταξιδέψει στην Καλιφόρνια για να πείσει τον ιδιοκτήτη να της επιτρέψει να το μεταφέρει στη Νέα Υόρκη για περαιτέρω εξέταση.

Ακολούθησαν λεπτομερείς εργαστηριακές αναλύσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι το χαρτί ταιριάζει με άλλα δείγματα του 16ου αιώνα. Επιπλέον, οι ειδικοί κατάφεραν να το συνδέσουν με ένα άλλο γνωστό φύλλο μελετών του Μιχαήλ Άγγελου που βρίσκεται σήμερα στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.

Τον Νοέμβριο, το σκίτσο παρουσιάστηκε σε ιδιωτική προβολή στο Λονδίνο. Εκεί, όταν τοποθετήθηκε σε φωτιστικό, αποκαλύφθηκε ένα μαύρο περίγραμμα κιμωλίας κάτω από το χαρτί, πιθανότατα από παλαιότερη μελέτη για άλλη φιγούρα της Καπέλα Σιξτίνα.

Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα σχέδια του Μιχαήλ Άγγελου για την οροφή της Καπέλα Σιξτίνα που βρίσκονται ακόμη σε ιδιωτικές συλλογές. Το γεγονός αυτό καθιστά την ανακάλυψη ακόμη πιο σημαντική.

Για την ιστορία από τα χιλιάδες σχέδια που δημιούργησε ο μεγάλος καλλιτέχνης στη διάρκεια της ζωής του, έχουν σωθεί μόνο περίπου 600. Μάλιστα, το 1518 ο ίδιος είχε δώσει εντολή στον βοηθό του να καταστρέψει τα σχέδια που κρατούσε στο σπίτι του στη Ρώμη, όπου εργαζόταν για την Καπέλα Σιξτίνα.