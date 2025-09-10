Απίστευτο: Eπιβάτης του τραμ στο Flash.gr - «Ήμουν και στο τροχαίο με το λεωφορείο της Βούλας»

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στον Πειραιά, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Μικράς Ασίας, κοντά στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Μιλώντας αποκλειστικά στο Flash.gr, επιβάτης του τραμ περιέγραψε τα όσα εκτυλίχθηκαν τη στιγμή της σύγκρουσης, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα κάτι πραγματικά απίστευτο: είχε βρεθεί και στο προηγούμενο τροχαίο με λεωφορείο στη Βούλα, στις 4 Ιουλίου.

Το λεωφορείο στον Πειραιά ήταν σταματημένο σε στάση και αποβιβάζονταν επιβάτες, όταν το τραμ που ακολουθούσε έπεσε πάνω του. Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ ο οδηγός του τραμ αισθάνθηκε αδιαθεσία και δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, υπάρχουν 30 ελαφρά τραυματίες - εκ των οποίων και οι δύο οδηγοί (του τραμ και του λεωφορείου).

Επιβάτης του τραμ μίλησε στο Flash.gr για το τροχαίο στον Πειραιά, αποκαλύπτοντας πως, κατά απίστευτη σύμπτωση, είχε βρεθεί και στο σοβαρό ατύχημα της 4ης Ιουλίου στη Βούλα όταν συγκρούστηκαν δύο λεωφορεία του ΟΑΣΑ.

«Άκουσα ότι ο οδηγός του τραμ αισθάνθηκε αδιαθεσία, ότι έχασε τις αισθήσεις του και το φως του. Η τελευταία αντίδραση ήταν να τραβήξει χειρόφρενο. Εγώ ήμουν στο τραμ, άλλα έτυχε να ήμουν και στο λεωφορείο της Βούλας, στην δεύτερη θέση. Ακόμα είμαι τραυματίας.

Θυμάστε αυτό με τα δύο λεωφορεία στη Βούλα. Έχω τραύματα από το παρμπρίζ. Από το τραμ πρέπει να έχει δυο, τρεις τραυματίες, οι περισσότεροι σοκαρίστηκαν. Ευτυχώς δεν είχε ταχύτητα. Το λεωφορείο μόλις είχε σταματήσει στη στάση και το τραμ πήγε από πίσω, κάπως έτσι είχε γίνει και στη Βούλα. Αυτή τη φορά δεν χτύπησα άλλα αισθάνθηκα φόβο» είπε ο αυτόπτης μάρτυρας στην κάμερα του Flash.gr.

Πώς έγινε το τροχαίο στον Πειραιά - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Την ίδια στιγμή η ΣΤΑΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση για το πώς σημειώθηκε το τροχαίο στον Πειραιά. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο οδηγός του τραμ κατά τη διάρκεια του δρομολογίου αισθάνθηκε αδιαθεσία και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο» ενώ πριν τη σύγκρουση «τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης».

«Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια.

Ο εμπλεκόμενος στο ατύχημα οδηγός του Τραμ, εργάζεται στη ΣΤΑ.ΣΥ από το 2005 και υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σε ετήσιο ιατρικό έλεγχο, χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ "Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά" διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί».