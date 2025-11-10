Η Μπαρτσελόνα δεν ήξερε για την επίσκεψη του Μέσι - Αναζητείται ο άνθρωπος που την επέτρεψε

Ο Λίονελ Μέσι γύρισε εκεί που μεγαλούργησε για πολλά χρόνια, που κατέκτησε τα πάντα και έγινε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου, στο νέο «Καμπ Νόου».

Ο «Pulga» μοιράστηκε με τους ακολούθους φωτογραφίες με όμορφη στιγμή για αυτόν, στο «στολίδι» της Βαρκελώνης, ενώ τόνισε ότι επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτό το γήπεδο και όχι μόνο για να πει αντίο. Όπως ήταν λογικό η είδηση αυτή κάνει τον γύρο τους διαδικτύου, και στην ομάδα της Βαρκελώνης επικρατεί χαμός.

Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με την Καταλανική Sport, δεν γνώριζαν για την επίσκεψη του Αργεντίνου σούπερ σταρ, για την οποία έμαθαν μέσω της ανάρτησής του. Από την στιγμή εκείνη έχει ξεκινήσει έρευνα για να μαθευτεί ποιος πήρε την απόφαση να επιτρέψει στον Μέσι, την είσοδο στο «Καμπ Νόου».