Απίστευτο και όμως αληθινό: Η Αργεντινή δεν έκανε τελική σε όλη τη κανονική διάρκεια του τελικού

Στον αποψινό τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, η ομάδα του Λιονέλ Μέσι δεν έκανε ούτε ένα σουτ στο 90λεπτο της κανονικής διάρκειας.

Η «αλμπισελέστε» βρήκε μπροστά της μία πολύ καλά οργανωμένη Ισπανία και σίγουρα το γεγονός ότι το παιχνίδι οδηγήθηκε στη παράταση το χρωστάει στον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ που έχει κατεβάσει «ρολά».

Η Ισπανία από την άλλη μεριά είχε τη κατοχή της μπάλας κι έφτανε με μεγαλύτερη ευκολία στο επιθετικό τρίτο, έχοντας συνολικά 15 τελικές εκ των οποίων οι 10(!) στον στόχο!