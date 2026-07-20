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Απίστευτο και όμως αληθινό: Η Αργεντινή δεν έκανε τελική σε όλη τη κανονική διάρκεια του τελικού

Σε 90' παιχνιδιού η Αργεντινή δεν έκανε ούτε ένα σουτ στον τελικό με την Ισπανία.

Reuters
Reuters
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Στον αποψινό τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, η ομάδα του Λιονέλ Μέσι δεν έκανε ούτε ένα σουτ στο 90λεπτο της κανονικής διάρκειας.

Η «αλμπισελέστε» βρήκε μπροστά της μία πολύ καλά οργανωμένη Ισπανία και σίγουρα το γεγονός ότι το παιχνίδι οδηγήθηκε στη παράταση το χρωστάει στον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ που έχει κατεβάσει «ρολά».

Η Ισπανία από την άλλη μεριά είχε τη κατοχή της μπάλας κι έφτανε με μεγαλύτερη ευκολία στο επιθετικό τρίτο, έχοντας συνολικά 15 τελικές εκ των οποίων οι 10(!) στον στόχο! 

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Σπορ Εθνική Αργεντινής Εθνική Ισπανίας Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

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