Απίστευτο και όμως αληθινό: Ποδοσφαιριστής γερμανικής ομάδας τραυματίστηκε... αλλάζοντας ρούχα

Ο Μάικ Ναουρόφσκι κατάφερε να τραυματιστεί με ένα από τους πιο περίεργους τρόπους που έχουμε συναντήσει.

Ο αμυντικός του Αννόβερου αναμενόταν να ξεκινήσει στο ματς της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας, απέναντι στην Χόλσταιν Κίελ, όμως τελικά απείχε από το ματς καθώς τραυματίστηκε με τον πιο περίεργο τρόπο. «Τον πόνεσε η πλάτη το πρωί, όταν άλλαζε ρούχα» ανέφερε ο προπονητής του Κριστιάν Τιτζ και άφησε με το στόμα ανοιχτό όσους παρακολουθούσαν την συνέντευξη του.

Ο ποδοσφαιριστής του Αννόβερου το έπαθε μόνος του, καθώς πριν από τους αγώνες της ομάδας, τους επιτρέπεται να βρίσκονται στο σπίτι τους, και εξετάστηκε ξανά από τον γιατρό της ομάδας ο οποίος τον έθεσε εκτός από την αναμέτρηση με την ομάδα από το Κίελο. Ο Ναουρόφσκι έχει περάσει αρκετούς τραυματισμούς, και πριν την αναμέτρηση με την Χόλσταιν ήταν κλινήρης με πυρετό, όμως επέστρεψε στις προπονήσεις και θεωρητικά θα ήταν έτοιμος να αγωνιστεί.

NAWROCKI INJURED... AT HOME ❌🧥



Hannover 96 defender Maik Nawrocki missed the 3:1 win over Kiel after suffering a back injury at home while getting dressed, per 'Eleven Sports'.



A club doctor ruled him out before kick-off.#2Bundesliga pic.twitter.com/TzmP939slB — Total Polish Football (@TotalPLFootball) February 10, 2026

Μπορεί και χωρίς αυτόν το Αννόβερο να κέρδισε την Χόλσταιν Κίελ με 3-1, όμως μετά τον περίεργο τραυματισμό του, υπάρχει ανησυχία στην ομάδα καθώς μπορεί να χάσει και το σημαντικό παιχνίδι του Σαββάτου (14/2) με την Χέρτα Βερολίνου.