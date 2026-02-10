Απίστευτο και όμως αληθινό: Ποδοσφαιριστής γερμανικής ομάδας τραυματίστηκε... αλλάζοντας ρούχα
Έχουμε ακούσει πολλούς τρόπους που έχουν τραυματιστεί ποδοσφαιριστές, όμως κάτι τέτοιο είναι πραγματικά ανήκουστο.
Ο Μάικ Ναουρόφσκι κατάφερε να τραυματιστεί με ένα από τους πιο περίεργους τρόπους που έχουμε συναντήσει.
Ο αμυντικός του Αννόβερου αναμενόταν να ξεκινήσει στο ματς της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας, απέναντι στην Χόλσταιν Κίελ, όμως τελικά απείχε από το ματς καθώς τραυματίστηκε με τον πιο περίεργο τρόπο. «Τον πόνεσε η πλάτη το πρωί, όταν άλλαζε ρούχα» ανέφερε ο προπονητής του Κριστιάν Τιτζ και άφησε με το στόμα ανοιχτό όσους παρακολουθούσαν την συνέντευξη του.
Ο ποδοσφαιριστής του Αννόβερου το έπαθε μόνος του, καθώς πριν από τους αγώνες της ομάδας, τους επιτρέπεται να βρίσκονται στο σπίτι τους, και εξετάστηκε ξανά από τον γιατρό της ομάδας ο οποίος τον έθεσε εκτός από την αναμέτρηση με την ομάδα από το Κίελο. Ο Ναουρόφσκι έχει περάσει αρκετούς τραυματισμούς, και πριν την αναμέτρηση με την Χόλσταιν ήταν κλινήρης με πυρετό, όμως επέστρεψε στις προπονήσεις και θεωρητικά θα ήταν έτοιμος να αγωνιστεί.
Μπορεί και χωρίς αυτόν το Αννόβερο να κέρδισε την Χόλσταιν Κίελ με 3-1, όμως μετά τον περίεργο τραυματισμό του, υπάρχει ανησυχία στην ομάδα καθώς μπορεί να χάσει και το σημαντικό παιχνίδι του Σαββάτου (14/2) με την Χέρτα Βερολίνου.