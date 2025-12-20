Απίστευτο και όμως... ελληνικό: Κατέβηκε τις σκάλες εμπορικού κέντρου στην Κηφισίας και πάρκαρε!

Είναι ν' απορεί κανείς για το περιστατικό που σημειώθηκε σε πολυκατάστημα στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου.



Ηλικιωμένη οδηγός κατέβασε το αυτοκίνητό της από τις σκάλες του εμπορικού κέντρου και το «πάρκαρε» στην πλατεία του ισογείου, με μοναδικό στόχο να προλάβει προγραμματισμένο ραντεβού σε κέντρο ευεξίας.



Όλα διαδραματίστηκαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια πεζών και διερχόμενων οδηγών, ενώ για να απομακρυνθεί το όχημα από το σημείο χρειάστηκε να επιστρατευτεί γερανός. Μάλιστα, λόγω της μορφολογίας του χώρου, η απομάκρυνση δεν μπορούσε να γίνει με συμβατικό τρόπο, με αποτέλεσμα ο γερανός να χρησιμοποιήσει ιμάντες για την ανύψωση του αυτοκινήτου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα σχετικά πλάνα έγιναν viral, προκαλώντας πλήθος σχολίων και αντιδράσεων. Πολλοί χρήστες αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, σχολιάζοντας ότι θα ήθελαν να δουν και τον τρόπο με τον οποίο το όχημα κατέβηκε τα σκαλιά για να σταθμεύσει. Υπενθυμίζουμε πως παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί πρόσφατα και στην Κηφισιά.



Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, πάντως, προβλέπει ιδιαίτερα βαριές ποινές για την παράνομη στάθμευση, με τα προβλεπόμενα πρόστιμα να αγγίζουν ακόμη και τα 2.000 ευρώ.