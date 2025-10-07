Απίστευτο: Κέρδισαν το Νόμπελ Ιατρικής και δεν σήκωσαν το τηλέφωνο - «Νόμιζα ήταν απάτη»

Έχουν και οι απονομές των βραβείων Νόμπελ τα ευτράπελά τους.

Μετά την ανακοίνωση της απονομής του σπουδαίου βραβείου στον τομέα της Ιατρικής στους τρεις επιστήμονες Mary Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi που διακρίθηκαν τη Δευτέρα 06/10 για την έρευνά τους για το ανοσοποιητικό, η Επιτροπή έσπευσε να επικοινωνήσει μαζί τους ωστόσο χωρίς μεγάλη επιτυχία.

Η 64χρονη Mary Brunkow, διευθύντρια προγράμματος στο Ινστιτούτο Συστημικής Βιολογίας στο Σιάτλ, φέρεται να αγνόησε τις επίμονες κλήσεις «Το τηλέφωνό μου χτύπησε και είδα έναν αριθμό από τη Σουηδία και σκέφτηκα, "αυτό είναι κάποιου είδους απάτη"».

Όπως σημειώνουν διεθνή μέσα, τελικά η Brunkow ενημερώθηκε ότι είχε κερδίσει το βραβείο από έναν φωτογράφο του Associated Press που βρέθηκε στο σπίτι τις πρώτες πρωινές ώρες και της ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα.



Στο μεταξύ, ο 64χρονος επιστημονικός σύμβουλος της Sonoma Biotherapeutics με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, Fred Ramsdell, δεν σήκωσε καν το τηλέφωνο καθώς πιστεύεται ότι λείπει σε ένα ταξίδι για πεζοπορία.

Ο μόνος που το έμαθε... εγκαίρως

Ο μόνος που ενημερώθηκε εγκαίρως και παρέλαβε λουλούδια ήταν ο 74χρονος Ιάπωνας ερευνητής Shimon Sakaguchi, διακεκριμένος καθηγητής στο Ερευνητικό Κέντρο Ανοσολογίας Frontier στο Πανεπιστήμιο της Οσάκα στην Ιαπωνία.

Στις πρώτες του δηλώσεις σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χαρακτήρισε τη νίκη του «ευτυχή έκπληξη». Μάλιστα η ομιλία του διακόπηκε αιφνιδιαστικά από συγχαρητήριο τηλεφώνημα του Ιάπωνα πρωθυπουργού Shigeru Ishiba.

«Υπάρχουν πολλές ασθένειες που χρειάζονται περαιτέρω έρευνα και θεραπεία και ελπίζω ότι θα υπάρξει πρόοδος σε αυτούς τους τομείς, ώστε τα ευρήματα να οδηγήσουν στην πρόληψη ασθενειών» ανέφερε μεταξύ άλλων ο βραβευμένος ερευνητής. «Γι' αυτό υπάρχει η έρευνά μας» κατέληξε.

O 74χρονος Ιάπωνας ερευνητής Shimon Sakaguchi που κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής 2025 / Reuters

Ο Όλε Κάμπε, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ, δήλωσε: «Οι ανακαλύψεις τους ήταν καθοριστικές για την κατανόησή μας για το πώς λειτουργεί το ανοσοποιητικό σύστημα και γιατί δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες».