Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ο τερματοφύλακας Βοζίνια έχει περισσότερες ντρίμπλες από τον Ρονάλντο

Το Μουντιάλ 2026 προσφέρει συχνά-πυκνά όμορφες ιστορίες. Αναδεικνύει πρωταγωνιστές που ήταν άγνωστο. Ένας από αυτούς είναι και ο Βοζίνια, ο 40χρονος τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακρωτήρι που έκανε το τουρνουά της ζωής του.



Ένας άνθρωπος που ακόμη και τα προσωπικά του social media επηρεάστηκαν από το Μουντιάλ, καθώς οι περίπου 50.000 followers πριν την έναρξη της διοργάνωσης, εκτοξεύτηκαν κοντά στα… 20 εκατομμύρια.

Ξεπέρασε μέχρι και τον Κριστιάνο





Την ίδια ώρα, ο Βοζίνια έγραψε ένα άλλο φοβερό στατιστικό. Στον αγώνα απέναντι στην Αργεντινή, ο πολύπειρος πορτιέρε κατάφερε να κάνει δύο επιτυχημένες ντρίμπλες, αμφότερες πάνω στον Λαουτάρο Μαρτίνες. Την ώρα που ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν έχει καταφέρει ακόμη να κάνει κάποια ντρίμπλα σε αντίπαλό του σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο…

REUTERS

Ο Βοζίνια «ντύθηκε» μάγος

Απολαύστε την συγκλονιστική εμφάνιση του 40χρονου τερματοφύλακα στο Μουντιάλ 2026

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο τερματοφύλακας των «Μπλε Καρχαριών», Βοζίνια, αναφέρθηκε στην τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλε ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, αλλά και στο γεγονός πως έπαιξαν επί ίσοις όροις απέναντι στην εν ενεργεία πρωταθλήτρια κόσμου.

«Η ομάδα μας απόψε πάλεψε στα ίσα. Έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να κερδίσει τον αγώνα, αλλά δεν τα καταφέραμε. Είμαστε απογοητευμένοι με το αποτέλεσμα. Ωστόσο, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ευχαριστημένοι και περήφανοι για τον αγώνα και όλα όσα πετύχαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εκπροσωπήσαμε επάξια το Πράσινο Ακρωτήριο στον κόσμο ως εθνική ομάδα. Σήμερα, αγωνιστήκαμε ισότιμα ​​εναντίον της Αργεντινής», δήλωσε ο 40χρόνος οπισθοφύλακας.