Απίστευτο κι όμως αληθινό: Τα εισιτήρια για τον τελικό φτάνουν τις τιμές ενός αυτοκινήτου
Οι «άπιαστες» τιμές για μια θέση στο MetLife σπάνε κάθε ρεκόρ.
Ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή θα μείνει σίγουρα στην ιστορία όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και στο οικομικό.
Πλέον, μιλάμε για το ακριβότερο αθλητικό γεγονός που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις ΗΠΑ, με τις τιμές των εισιτηρίων να έχουν ξεφύγει.
Δεν υπάρχει προηγούμενο
Η μέση τιμή στη δευτερογενή αγορά ξεκινάει από 11.117 έως 11.327 δολάρια, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ και αφήνοντας πίσω ακόμη και το Super Bowl. Και αν κάποιος θέλει να βρεθεί στο MetLife Stadium, θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το φθηνότερο διαθέσιμο εισιτήριο ξεκινά πλέον από 7.400 έως 7.600 δολάρια.
Η απόφαση της FIFA να εφαρμόσει δυναμική τιμολόγηση (dynamic pricing) απογείωσε τις τιμές από την πρώτη στιγμή, με τα επίσημα εισιτήρια της Κατηγορίας 1 να φτάνουν τα 10.990 δολάρια πριν καν ξεκινήσει η μεταπώλησή τους.
Υπάρχουν και χειρότερα...
Είστε έτοιμοι; Αυτά δεν είναι τα πιο ακριβά!
Έχουν ήδη καταγραφεί αγορές δύο VIP εισιτηρίων αξίας 28.479 δολαρίων το καθένα, δηλαδή σχεδόν 57.000 δολάρια συνολικά για ένα ζευγάρι θέσεων.
Όλα αυτά για τη μάχη της πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία, απέναντι στην πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής, Αργεντινή, ένας αγώνας που όπως φαίνεται δεν «χαμπαριάζει» από χρήματα ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει πέρα από το ποδόσφαιρο.