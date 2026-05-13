Απίστευτο: Λύκος εμφανίστηκε σε ποδηλατόδρομο στα Ιωάννινα ενώ κυκλοφορούσε κόσμος

Αναστάτωση προκάλεσε η εμφάνιση ενός λύκου σε σημείο ελάχιστα έξω από τα Ιωάννινα, σε περιοχή όπου καθημερινά περπατούν και αθλούνται εκατοντάδες άνθρωποι. Το ζώο κινήθηκε ανενόχλητο μέρα μεσημέρι, χωρίς να δείχνει ότι ενοχλείται από την παρουσία πολιτών.

Κάτοικοι που βρίσκονταν στο σημείο κατέγραψαν τον λύκο σε βίντεο, το οποίο ήδη διαδίδεται ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα. Στις εικόνες φαίνεται να ακολουθεί τον ποδηλατόδρομο, σχεδόν αδιάφορος για τα βλέμματα όσων βρίσκονταν κοντά.

Μόλις έγινε αντιληπτό, πολίτες ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία όμως δεν μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά σε τέτοια περιστατικά με άγρια ζώα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που λύκος εντοπίζεται τόσο κοντά σε κατοικημένη περιοχή των Ιωαννίνων.