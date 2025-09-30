Απίστευτο: Μήνυση της Βαλένθια στο Netflix για το ντοκιμαντέρ του Βινίσιους

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mondu Deportivo», η Βαλένθια έκανε μήνυση στο Netflix, για τα όσα διαδραματίζονται στο ντοκιμαντέρ του Βραζιλιάνου σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα η ισπανική ομάδα θα «αναμετρηθεί» με την online πλατφόρμα streaming στα δικαστήρια για την σειρά ντοκιμαντέρ «Baila, Vini», εξαιτίας της προβολής οπαδών της στις εξέδρες του «Μεστάγια». Υπογραμμίζοντας πως ζητάει χρηματική αποζημίωση για την παραβίαση του δικαιώματος προβολής, ενώ αναφέρει πως είχε ζητήσει στην πλατφόρμα να αφαιρεθούν οι σκηνές.

Η υπόθεση αφορά έναν αγώνα που διεξήχθη τον Μάιο του 2023, ο Βινίσιους ανέφερε ότι δέχθηκε ρατσιστικές προσβολές από ορισμένους οπαδούς της Βαλένθια, κάτι που οδήγησε στη διακοπή του αγώνα και στην αναγνώριση ενός από αυτούς από τον παίκτη στην αστυνομία. Παράλληλα, μιλάει για παραποίηση, μιας και οι οπαδοί της, όπως αναφέρει φώναζαν «ηλίθιε» και όχι «μαϊμού», όπως φαίνεται από τους υπότιτλους του ντοκιμαντέρ.

Τέλος, στο παρελθόν η Βαλένθια είχε βρεθεί ξανά στα δικαστήρια με το Netflix, ξανά για το εν λόγω ντοκιμαντέρ λέγοντας πως εμφανίζεται μόνο η εκδοχή της «Βασίλισσας» και όχι η δική τους, όπου όπως είχε ενημερώσει και τότε, είχε αποκλείσει τους φιλάθλους που επιτέθηκαν φραστικά στον Βινίσιους αλλά και είχε τονίσει πως δεν είχαν ρατσιστικό κίνητρο, όπως φαίνεται στην σειρά που προβάλλεται στην δημοφιλή πλατφόρμα.

