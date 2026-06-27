Απίστευτο: Νεαρός κινείται με πατίνι στην αριστερή λωρίδα του Κηφισού... σαν να μην τρέχει τίποτα
Σε νέο βίντεο που κατέγραψε ο φακός του FLASH, ένας νεαρός κινείται στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας του Κηφισού, με τους οδηγούς να αναγκάζονται να κόψουν ταχύτητα για να μην προκληθεί ατύχημα.
Το χάος με τα ηλεκτρικά πατίνια συνεχίζεται με νεαρούς να εξακολουθούν να παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα, όπως μπορείτε να δείτε σε νέο βίντεο που κατέγραψε ο φακός του FLASH.
Στο εν λόγω βίντεο ένας νεαρός κινείται... χαλαρός στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Κηφισού, αδιαφορώντας αν δίπλα του μπορεί να κινούνταν αυτοκίνητα με μεγάλη ταχύτητα.
Αφού οι οδηγοί έκοψαν ταχύτητα για να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα, κάποια στιγμή ο νεαρός «φιλοτιμήθηκε» να σταματήσει και να περάσει στη δεξιά λωρίδα, μην αντιλαμβανόμενος το κομφούζιο που είχε προκαλέσει πίσω του.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο σημείο η επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 80χλμ την ώρα άλλα πολλά οχήματα κινούνται ακόμα και με 100χλμ ενώ απαγορεύεται να κινούνται εκεί ηλεκτρικά πατίνια ακόμα και μικρά ηλεκτρικά οχήματα που έχουν ανώτερη ταχύτητα κάτω των 50χλμ την ώρα.
Άλλο ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, ενδεικτικό της ασυδοσίας που επικρατεί στους δρόμους της Αττικής (και όχι μόνο) με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.