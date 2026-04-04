Απίστευτο: Ο Νεϊμάρ αντιμέτωπος με τιμωρία-μαμούθ για το σεξιστικό σχόλιο σε διαιτήτρια

Ο Νεϊμάρ τράβηξε και πάλι τα φώτα της δημοσιότητας για πολύ λάθος λόγους, όταν μετά την αναμέτρηση της Σάντος με τη Ρέμο, έκανε ένα άκρως σεξιστικό σχόλιο για μια εκ των διαιτητών της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος άσσος είχε τιμωρηθεί από τον διαιτητή με κίτρινη κάρτα για διαπληκτισμό με αντίπαλο ποδοσφαιριστή, με αποτέλεσμα να χάσει το επόμενο παιχνίδι και ξέσπασε. Μετά την αναμέτρηση ανέφερε για την γυναίκα διαιτήτρια που ήταν ως πλάγιος και βρισκόταν δίπλα στην φάση, ότι «είχε... περίοδο, για αυτό έπαιρνε τέτοιες αποφάσεις».

Αυτό το σχόλιο είναι πολύ πιθανό να του κοστίσει ακριβά, καθώς σύμφωνα με τελευταία ρεπορτάζ, ο 34χρονος άσσος της Σάντος μπορεί να τιμωρηθεί μέχρι και με 12 αγωνιστικές για αυτό που είπε, συνδυαστικά και με χρηματικό πρόστιμο των 17.000 ευρώ. Σίγουρα αν γίνει κάτι τέτοιο θα μιλάμε για μια τιμωρία που δεν βλέπουμε συχνά, ενώ μένει να δούμε εάν τοποθετηθεί και ο ίδιος δημόσια για το εν λόγω σκηνικό.