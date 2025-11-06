Απίστευτο περιστατικό με την επίσκεψη της Τζολί στην Ουκρανία: Στρατολόγησαν τον οδηγό της

Ένα ευτράπελο περίμενε τη διάσημη χολιγουντιανή ηθοποιό Αντζελίνα Τζολί κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Ουκρανία την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Κατά την επίσκεψή της στις πολύπαθες περιοχές Χερσώνα και Νικολάιφ με την οργάνωση «Legacy of War Foundation», σε κάποιο σημείο ελέγχου διαβατηρίων και ταυτοτήτων, η στρατιωτική υπηρεσία σταμάτησε αιφνιδιαστικά τον οδηγό της.

Μιλώντας στην εφημερίδα Politico, ένας Ουκρανός αξιωματικός εξήγησε ότι επικράτησε αναταραχή καθώς ο οδηγός ενημερώθηκε ότι στρατολογείται αμέσως ενώ σημείωσε ότι η Αντζελίνα Τζολί δεν είχε ενημερώσει την ουκρανική κυβέρνηση για την πρόθεσή της να επισκεφθεί τη χώρα.

Παρά μια αρχική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Ουκρανικές Χερσαίες Δυνάμεις του Στρατού η οποία περιείχε λεπτομέρειες για το περιστατικό με τη χολιγουντιανή ηθοποιό, στη συνέχεια την απέσυραν ενώ παράλληλα αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα των δημοσιογράφων.

«Οι πληροφορίες που διαδίδονται στα μέσα ενημέρωσης είναι διαστρεβλωμένες, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό και όλες οι περιστάσεις διευκρινίζονται» γράφει νέα ανακοίνωση.

Ωστόσο, το περιφερειακό γραφείο στρατολόγησης στο Νικολάιφ επιβεβαίωσε το περιστατικό στο POLITICO, λέγοντας ότι ο οδηγός της Τζολί ήταν έφεδρος στρατιωτικός και διατάχθηκε να επιστρέψει για στρατιωτική επανεκπαίδευση. Δεν είναι σαφές εάν ο άνδρας μπήκε στο στρατόπεδο ή αναμένεται ακόμη η μεταφορά του.

Από την πλευρά του, ένας εκπρόσωπος της Τζολί αρνήθηκε να σχολιάσει το έγγραφο.

Πάντως, το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Nikvesti δημοσίευσε βίντεο της Τζολί στην περιοχή του Νικολάιφ και οι εικασίες γύρω από το περιστατικό ήταν έντονες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.