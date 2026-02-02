Απίστευτο περιστατικό στη Γαλλία: Εκκενώθηκε νοσοκομείο λόγω οβίδας μέσα σε σώμα ασθενή

Συναγερμός σήμανε σε νοσοκομείο της Τουλούζης στη Γαλλία, όταν γιατροί εντόπισαν ενεργή οβίδα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στο σώμα ενός 24χρονου άνδρα, προκαλώντας την εκκένωση του χώρου.

Ο νεαρός, γαλλικής υπηκοότητας, προσήλθε αργά το βράδυ του Σαββάτου στα Επείγοντα του νοσοκομείου Rangueil, εμφανώς σε έντονη δυσφορία. Όπως ανέφερε αστυνομική πηγή, είχε εισάγει μεγάλο αντικείμενο στο ορθό του, γεγονός που οδήγησε σε άμεση χειρουργική επέμβαση.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ενεργή οβίδα πυροβολικού μήκους περίπου 20 εκατοστών (8 ίντσες), χρονολογούμενη από το 1918 και προερχόμενη από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επειδή το πυρομαχικό δεν είχε εκραγεί, κλήθηκαν ειδικοί πυροτεχνουργοί για την εξουδετέρωσή του, ενώ στο σημείο βρέθηκε και η πυροσβεστική.

Για προληπτικούς λόγους, ασθενείς και προσωπικό απομακρύνθηκαν από τα Επείγοντα και δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας γύρω από το νοσοκομείο, έως ότου η οβίδα κηρυχθεί ασφαλής, σύμφωνα με την Dailymail.

Man, 24, sparks evacuation at French hospital after doctors find 8ins-long live WW1 artillery shell in his rectum https://t.co/IzWxdi3e8X — Daily Mail (@DailyMail) February 2, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος αναμένεται να καταθέσει στις αστυνομικές αρχές, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο άσκησης δίωξης για παράνομη κατοχή και διαχείριση πυρομαχικών κατηγορίας Α. Δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για το πώς η οβίδα κατέληξε στο σώμα του, με τοπικά μέσα να κάνουν λόγο για περιστατικό που ενδέχεται να συνδέεται με ερωτικό παιχνίδι.

Η συγκεκριμένη οβίδα, διαμετρήματος 37 χιλιοστών, κατασκευασμένη από ορείχαλκο και χαλκό, χρησιμοποιήθηκε από τον Γερμανικό Αυτοκρατορικό Στρατό προς το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Παρόμοια πυρομαχικά εντοπίζονται συχνά στο πλαίσιο της λεγόμενης «Σιδερένιας Συγκομιδής», δηλαδή της ετήσιας περισυλλογής ανεξερράγητων βομβών από αγροτικές και οικοδομικές περιοχές στη Γαλλία.