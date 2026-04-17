Απίστευτο περιστατικό στη Γερμανία: Γυναίκα ξέχασε... 20 ταραντούλες σε βαγόνι τρένου

Συναγερμός σήμανε σε περιφερειακό τρένο στη Τίμπιγκεν στη Γερμανία, όταν εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο πακέτο που περιείχε… 20 ταραντούλες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρομολόγιο από το Χέρενμπεργκ προς το Τίμπιγκεν, όταν ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε ένα ύποπτο δέμα μέσα σε βαγόνι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πακέτο υπήρχε ευδιάκριτη ένδειξη «Αράχνες και Σκορπιοί», γεγονός που οδήγησε το προσωπικό να ειδοποιήσει άμεσα τις Αρχές. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε, ενώ το δέμα μεταφέρθηκε με προσοχή στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης για περαιτέρω έλεγχο.

Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια

Μετά από έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τη γυναίκα στην οποία ανήκε το πακέτο και της το παρέδωσαν. Όπως έγινε γνωστό, η συσκευασία έφερε επαγγελματικά τυπωμένη ετικέτα, η οποία όχι μόνο αποκάλυπτε τα στοιχεία της ιδιοκτήτριας, αλλά επιβεβαίωνε και ότι τηρούνταν οι κανονισμοί για τη μεταφορά προστατευόμενων ειδών.

Επρόκειτο για 20 βραζιλιάνικες ταραντούλες Avicularia geroldi, οι οποίες ήταν σώες και αβλαβείς, συσκευασμένες ανά μία μέσα στο πακέτο. Η αστυνομία επικοινώνησε με την ιδιοκτήτρια, η οποία παρέλαβε το δέμα της αργότερα την ίδια μέρα, εξηγώντας ότι το είχε ξεχάσει στο τρένο, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως διευκρινίστηκε, δεν σημειώθηκε κάποια παράβαση κατά τη διαδικασία μεταφοράς των αραχνών.

Παρά την αρχική ανησυχία, το περιστατικό έληξε χωρίς προβλήματα, καθώς τα ζώα ήταν σωστά συσκευασμένα και δεν υπήρξε κίνδυνος για τους επιβάτες. Ωστόσο, η υπόθεση προκάλεσε έντονη αναστάτωση και άφησε άφωνους όσους βρέθηκαν στο σημείο, με το «ασυνήθιστο φορτίο» να γίνεται θέμα συζήτησης.