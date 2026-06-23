Απίστευτο περιστατικό στη Θάσο: Πλήρωμα του ΕΚΑΒ πλήρωσε εισιτήριο σε φέριμποτ ενώ μετέφερε ασθενή

Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό καταγγέλλεται ότι συνέβη σε φέριμποτ της Θάσου, όταν οι υπάλληλοι ζήτησαν από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε διακομιδή σοβαρού περιστατικού, να πληρώσουν το κόμιστρο αλλιώς δεν θα μπορούσαν να επιβιβαστούν.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μετά από καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ καταγγέλλει ότι παρά το ότι το πλήρωμα ενημέρωσε πως πρόκειται για διάσωση ασθενούς, οι υπεύθυνοι της εταιρείας απαίτησαν την καταβολή του κομίστρου, ειδάλλως δεν θα επιτρεπόταν η επιβίβαση του ασθενοφόρου στο φέριμποτ.

Το ασθενοφόρο εκτελούσε διακομιδή σοβαρού περιστατικού από το Κέντρο Υγείας του Πρίνου Θάσου προς το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας και προσήλθε στο λιμάνι του Λιμένα Θάσου προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής με προορισμό την Κεραμωτή.

Η καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ

«Το Σωματείο Εργαζομένων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας καταγγέλλει ένα πρωτοφανές και απολύτως απαράδεκτο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα, 22 Ιουνίου 2026, στο λιμάνι του Λιμένα Θάσου, κατά τη διάρκεια επείγουσας διακομιδής ασθενούς.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε διακομιδή σοβαρού περιστατικού από το Κέντρο Υγείας Πρίνου προς το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, προσήλθε στο λιμάνι του Λιμένα Θάσου προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής με προορισμό την Κεραμωτή, όπως γίνεται διαχρονικά για την άμεση μεταφορά επειγόντων περιστατικών.

Παρά το γεγονός ότι το πλήρωμα ενημέρωσε πως πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία και σε αποστολή διάσωσης και διακομιδής ασθενούς, οι υπεύθυνοι της εταιρείας απαίτησαν την καταβολή του κανονικού κομίστρου για τη μεταφορά του οχήματος, δηλώνοντας ότι διαφορετικά δεν θα επιτρεπόταν η επιβίβασή του.

Προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του ασθενούς, εκδόθηκε κανονικά εισιτήριο για το ασθενοφόρο. Ωστόσο, το πλήρωμα αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο του κομίστρου, εξηγώντας ότι πρόκειται για όχημα του ΕΚΑΒ που εκτελεί δημόσια υπηρεσία και επείγουσα διακομιδή. Παρά τις εξηγήσεις, ζητήθηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία των διασωστών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία είσπραξης του ποσού, ενώ δημιουργήθηκε έντονη αναστάτωση κατά τη διάρκεια μιας αποστολής που είχε ως αποκλειστικό σκοπό τη διάσωση ανθρώπινης ζωής.

Το περιστατικό αυτό προκαλεί εύλογη οργή και σοβαρά ερωτήματα. Είναι αδιανόητο, εν έτει 2026, ένα δημόσιο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελεί επείγουσα διακομιδή να αντιμετωπίζει εμπόδια, καθυστερήσεις και οικονομικές απαιτήσεις, τη στιγμή που κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την έκβαση ενός περιστατικού.

Η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται και δεν μπορεί να εξαρτάται από την έκδοση εισιτηρίου ή την καταβολή κομίστρου. Το ΕΚΑΒ αποτελεί κρίσιμο πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οφείλει να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα την αποστολή του, χωρίς προσκόμματα και χωρίς να υποβάλλονται οι εργαζόμενοί του σε τέτοιες απαράδεκτες διαδικασίες.

Καλούμε άμεσα το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ και κάθε αρμόδιο φορέα να παρέμβουν, να διερευνήσουν το περιστατικό και να δώσουν οριστική λύση, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν θα βρεθεί ποτέ ξανά αντιμέτωπο με αντίστοιχες καταστάσεις κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ θα συνεχίσουν να δίνουν καθημερινά τη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η Πολιτεία και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να στέκονται αρωγοί στο έργο τους και όχι να δημιουργούν εμπόδια στην εκπλήρωση της αποστολής τους».