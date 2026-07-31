Απίστευτο περιστατικό στην Πολωνία: Πέταξαν ψυγείο από τον 9ο όροφο - «Θα υπάρξουν συνέπειες»

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην πολωνική πόλη Βρότσλαβ, όταν εργαζόμενοι εταιρείας που είχε αναλάβει τον καθαρισμό διαμερίσματος αποφάσισαν να πετάξουν ένα ψυγείο από το παράθυρο του 9ου ορόφου, αντί να το μεταφέρουν από τις σκάλες.

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ασχολούνται με τη μεταφορά αποβλήτων, φέρεται να επέλεξαν τον συγκεκριμένο τρόπο για να ξεφορτωθούν γρήγορα το βαρύ αντικείμενο, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που δημιουργούσαν για τους ανθρώπους που βρίσκονταν κάτω από το κτίριο.

We Wrocławiu pracownicy wyrzucili lodówkę z 9. piętra



Pracownicy firmy zajmującej się wywozem odpadów postanowili nie znosić ciężkiego sprzętu po schodach i po prostu wyrzucili lodówkę przez okno.



Świadkowie nagrali całe zdarzenie. Na nagraniu widać, jak przechodnie w szoku… pic.twitter.com/iQCa6Zp4fm — NEXTA Polska (@nexta_polska) July 29, 2026

Μάρτυρες κατέγραψαν σε βίντεο ολόκληρο το περιστατικό. Στις εικόνες φαίνονται περαστικοί να παρακολουθούν σοκαρισμένοι το ψυγείο να πέφτει από μεγάλο ύψος.

Το ψυγείο, βάρους αρκετών δεκάδων κιλών, κατέληξε στο έδαφος με εκκωφαντικό θόρυβο. Το περιστατικό καταγράφηκε από διερχόμενους που βρίσκονταν σε στάση λεωφορείου απέναντι από την πολυκατοικία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, με τον ίδιο τρόπο ενδέχεται να πετάχτηκε και μια μπανιέρα από το κτίριο.

Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, ενώ στη συνέχεια έφτασε και στη διοίκηση του κτιρίου.

«Θα υπάρξουν συνέπειες»

Από τη διοίκηση ενημερώθηκαν ότι κανείς δεν είχε δώσει άδεια για τέτοιες ενέργειες.

«Προσλάβαμε εξωτερική εταιρεία για τον καθαρισμό των χώρων. Οι εργαζόμενοί της αποφάσισαν ανόητα να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο, επιλέγοντας τη μικρότερη προσπάθεια. Θα υπάρξουν συνέπειες», δήλωσε ο επικεφαλής της διοίκησης του κτιρίου.