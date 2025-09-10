Απίστευτο περιστατικό στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: Φωτιά μέσα στο νοσοκομείο από… ηλεκτρικό πατίνι

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε από την πιο… απρόσμενη αιτία, ευτυχώς χωρίς να πάρει διαστάσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, περίπου στις 13.20, φωτιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρικό πατίνι που βρισκόταν μέσα σε θάλαμο εργαζομένων στον 3ο όροφο του νοσοκομείου.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κλήθηκαν άμεσα και έφτασαν στο σημείο 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ωστόσο, σύμφωνα με το typosthes.gr, δεν χρειάστηκε η επέμβασή τους, γιατί εργαζόμενοι του νοσοκομείου έσβησαν γρήγορα τη φωτιά με πυροσβεστήρες.

Από το περιστατικό σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο πατίνι και δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Ήδη έχει κινηθεί έρευνα για το πώς βρέθηκε μέσα στο χώρο του νοσοκομείου το πατίνι, το οποίο πιθανότατα βρισκόταν σε διαδικασία φόρτισης την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.