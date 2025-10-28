Απίστευτο περιστατικό στον Τύρναβο: Άνδρας απείλησε την οικογένειά του με μαχαίρι

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον Τύρναβο το βράδυ της Δευτέρας, όταν ένας άνδρας απείλησε την οικογένειά του με μαχαίρι και μάλιστα μέσα στο σπίτι τους.

Όπως μεταδίδει το tirnavosPress, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να αφοπλίσουν τον συγκεκριμένο άνδρα, συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Στους τραυματίες αστυνομικούς παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αφότου μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, και είναι καλά στην υγεία τους.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο ο άνδρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί, ενώ συνελήφθη μετά από ένταση που διήρκεσε αρκετή ώρα.

Συνελήφθη και η κόρη του

Κατά την διάρκεια του εν λόγω επεισοδίου, η κόρη του φέρεται να αντιστάθηκε στις αρχές και να εξύβρισε τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να συλληφθεί κι εκείνη.

Τόσο ο άνδρας όσο και η κόρη του κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.