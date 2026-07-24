Φρίκη στην Καλλιθέα: Έσπασε στο ξύλο την 5 μηνών έγκυο πρώην σύντροφο του που απέβαλλε

Χειροπέδες σε έναν 28χρονο πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ μετά από την καταγγελία της πρώην συντρόφου του ότι τη χτύπησε άγρια με αποτέλεσμα να αποβάλλει το 5 μηνών έμβρυό της.

Όλα συνέβησαν στις 22:30 το βράδυ της περασμένης Τρίτης (21/7) σε ένα διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Εκεί διαμένει η 37χρονη πρώην σύντροφος του δράστης, η οποία έκανε το λάθος να του ανοίξει την πόρτα όταν εμφανίστηκε στο κατώφλι της.

Για περίπου δύο ώρες, ο 28χρονος έμεινε στο σπίτι της και την έβριζε, την απειλούσε, τη χτυπούσε με μανία γρονθοκοπώντας την στο πρόσωπο, το σώμα και την κοιλιά. Μάλιστα κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο να την πετάξει στο έδαφος και να την πατήσει με το πόδι του ενώ γνώριζε ότι ήταν έγκυος.

Μετά από περίπου δύο ώρες το μαρτύριο της γυναίκας έληξε καθώς ο 28χρονος αποχώρησε, με την 37χρονη να ζητά βοήθεια και να μεταφέρεται άγρια χτυπημένη στο Αττικό νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να υποβληθεί αμέσως σε καισαρική για να αφαιρεθεί το νεκρό πλέον έμβρυο. Για το απίστευτο αυτό περιστατικό έχει επιληφθεί το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας του Α.Τ. Καλλιθέας, ενώ εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψη του 28χρονου.

Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας

Τελικά ο δράστης της αδιανόητης αυτής επίθεσης συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στην Πλατεία Ασωμάτων στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Η αρχική δικογραφία κάνει λόγο για ενδοοικογενειακή βία, βαριές σωματικές βλάβες, διακοπή κύησης και άλλα αδικήματα, ενώ κατά πληροφορίες του ασκήθηκε ποινική δίωξη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 28χρονος κρατείται και έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη (28/7).