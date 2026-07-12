Απίστευτο: Πήρε το πρώτο αεροπλάνο από Γερμανία κι επιτέθηκε στην πρώην του σε ξενοδοχείο στην Κρήτη

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο, όταν ένας 27χρονος Γερμανός φέρεται να ταξίδεψε εσπευσμένα στην Κρήτη για να βρει την πρώην του και να την ξυλοκοπήσει, μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε με τον 19χρονο σύντροφό της. Η 25χρονη νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ ο 27χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Cretalive, τη νύχτα του Σαββάτου, αστυνομικοί έλαβαν κλήση για σοβαρό επεισόδιο. Όταν κατέφθασαν στο ξενοδοχείο αντίκρισαν μια 25χρονη Γερμανίδα άσχημα χτυπημένη. Η κοπέλα δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει, ούτε καν να ανασάνει. Ο 19χρονος Γερμανός φίλος της στεκόταν λίγο πιο πέρα, επίσης χτυπημένος στο πρόσωπο. Η 25χρονη χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου και παραμένει νοσηλευόμενη.

Η 25χρονη φέρεται να είχε χωρίσει πριν από έξι μήνες, από την προηγούμενη, εξάχρονη σχέση της, με έναν 27χρονο Γερμανό. Η ίδια επέλεξε την Κρήτη για διακοπές, μαζί με τον 19χρονο φίλο της, και έκλεισαν ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμμουδάρας. Και ενώ εκείνη πίστευε ότι πλέον δεν είχε τίποτα κοινό με τον πρώην της, ξέχασε ότι είχαν έναν κοινό λογαριασμό mail, με αποτέλεσμα να ενημερώνεται και αυτός για κάποιες κινήσεις της.

Παρήγγειλε διαδικτυακά φαγητό και έμαθε ο πρώην πού βρίσκεται

Η 25χρονη παρήγγειλε φαγητό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Η παράδοση ανέφερε το δωμάτιο του ξενοδοχείου στην Αμμουδάρα που έμενε. Και τότε έγινε το απίστευτο: ο 27χρονος πήρε το πρώτο αεροπλάνο και μετέβη στην Κρήτη. Όταν βρήκε το ξενοδοχείο της πρώην, εντόπισε το δωμάτιο και... μπούκαρε από την περίφραξη της πισίνας σαν ταύρος σε υαλοπωλείο. Ο 19χρονος νυν προσπάθησε να τον απωθήσει, αλλά ο 27χρονος «μποξέρ» τον έβγαλε νοκ-άουτ. Όταν λίγο αργότερα συνήλθε, άκουσε τα ουρλιαχτά της συντρόφου του, την οποία ο πρώην φέρεται να χτυπούσε με βιαιότητα.

Ο 27χρονος κατάφερε να διαφύγει-στο μεταξύ είχε μαζευτεί κόσμος- όμως κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του ΑΤ Μαλεβιζίου τον εντόπισαν μέσα σε μία ώρα. Ο 27χρονος φέρεται να ετοιμαζόταν να φύγει γιατί πιάστηκε με τη βαλίτσα στο χέρι. Ο νεαρός Γερμανός αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κακουργηματική δίωξη και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Τι ισχυρίζεται ο 27χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 27χρονος ισχυρίζεται πως δεν είχε σκοπό να χτυπήσει την πρώην σύντροφό του, αλλά η πρόθεσή του ήταν να της μιλήσει. Όπως λέει ο ίδιος η νεαρή γυναίκα τον είχε χωρίσει με ένα e-mail και δεν του είχε δοθεί ποτέ η δυνατότητα να συζητήσουν.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, πως κακώς πήδηξε τον φράχτη της πισίνας για να την προσεγγίσει και να της ζητήσει να μιλήσουν. Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του 27χρονου, η νεαρή γυναίκα γλίστρισε στον χώρο της πισίνας και έπεσαν μαζί, ενώ επιμένει πως ποτέ δεν την κλώτσησε όπως καταγγέλλει εκείνη.